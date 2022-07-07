Volkswagen yeni Amarok modelini tanıttı

PanAmericana ve Aventura versiyonlarında standart ve diğer versiyonlarda opsiyonel olarak sunulan Harman Kardon ses sistemi Yeni Amarok için özel olarak geliştirildi. Ayrıca PanAmericana ve Aventura modellerinde sürücü ve ön yolcu koltukları ise elektrikli ve 10 yöne ayarlanabiliyor. Arka yolcu bölümü ise üç yetişkinin konforlu şekilde yolculuk edebileceği yeterli alanı sunuyor. Style versiyonunda standart olarak ArtVelours koltuk kumaşı sunulurken, PanAmericana ve Aventura versiyonlarında kaliteli deri kullanılıyor.