Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı

Kameralar ve bir ekrandan oluşan görüntü sistemi, hem dış hem de iç aynaların yerini alıyor. Vites seçimi, dönüş sinyali ve ön cam sileceklerinin tümü altıgen üstü boş direksiyon simidi üzerindeki bir dokunmatik panel aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Sürücü, akıllı telefonuyla kontrol sistemine bağlanınca navigasyon, iletişim ve bilgi-eğlence sisteminin kontrolünü rahatlıkla sağlıyor ve tüm araç verilerine çevrimiçi erişim sağlıyor.