Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı

Volkswagen, IAA Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’nda (IAA MOBILITY 2021) yeni konsept otomobili ID.Life’ı tanıttı. Model, güçlü hatları ve küçük boyutlarıyla dikkat çeken tamamen elektrikli bir kompakt crossover.

ntv.com.tr 06.09.2021 - 12:15

Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 1
7-12 Eylül tarihleri arasında Münih'te düzenlenen IAA Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ID. LIFE konsepti, Volkswagen’in 2025 yılında pazara sunacağı tamamen elektirikli küçük segment modelinin de tasarım dili hakkında da ipuçları veriyor.
Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 2
Doğal hammaddeler ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılıldığı modelde aynalar yerine kameralar, akıllı telefon entegrasyonu, direksiyon simidindeki dokunmatik yüzeyler, sezgisel dijital işletim sistemi, çok yönlü ayarlanabilir koltuklar, projeksiyon ekranıyla kısa sürede oyun veya sinema salonuna dönüşebilen iç mekan yer alıyor.
Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 3

ID. Life’in 234 PS güce sahip motoru aracı 100 km/s hıza sadece 6.9 saniyede çıkarabiliyor.

Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 4
Araca erişim, yüz tanıma yazılımıyla birleştirilmiş bir kamera aracılığıyla sağlanıyor.
Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 5

Esnek oturma alanı sayesinde iç mekân kısa süre içerisinde bir sinema veya oyun salonuna dönüştürülebiliyor. Akıllı telefonlar için kapı ceplerine entegre edilmiş şarj üniteleri yer alıyor.

Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 6
Aracın dışında boya kaplamasında, bio-bazlı bir sertleştirici ile birlikte doğal renklendirici madde olarak talaşlar kullanılmış. Bu, gelecekteki araçların gövde konstrüksiyonlarında geri dönüşümlü materyaller kullarak, ek boya kaplama ihtiyacını tamamen ortadan kaldırma vizyonunu yansıtıyor. Tavanda kullanılan hava odacıklı kumaş ve ön kaput tamamen yüzde 100 geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilmiş. Diğer maddelerin yanısıra ID. LIFE’ın lastiklerinde de nio-yağ, doğal kauçuk ve pirinç kabukları kullanılmış.
Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 7

Kameralar ve bir ekrandan oluşan görüntü sistemi, hem dış hem de iç aynaların yerini alıyor. Vites seçimi, dönüş sinyali ve ön cam sileceklerinin tümü altıgen üstü boş direksiyon simidi üzerindeki bir dokunmatik panel aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Sürücü, akıllı telefonuyla kontrol sistemine bağlanınca navigasyon, iletişim ve bilgi-eğlence sisteminin kontrolünü rahatlıkla sağlıyor ve tüm araç verilerine çevrimiçi erişim sağlıyor.

Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 8

400 KİLOMETRE MENZİL

Gücünü 234 PS elektrik motorundan alan konsept, MEB platformuna dayalı önden çekişe sahip ilk model oluyor.  57 kWh enerji kapasitesine sahip yüksek voltajlı bataryası, WLTP'ye göre yaklaşık 400 kilometrelik bir menzil sağlıyor.
Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 9

2030'A KADAR SATIŞLAR YÜZDE 70 ELEKTRİKLİ OLACAK

ID. LIFE, Volkswagen'in MEB (Modüler Elektrikli Araç Platformu) platformunu üzerinde inşa edilen sekizinci konsept otomobil. Marka, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli modellerin toplam araç satışlarındaki payını Avrupa'da yüzde 70'e, Kuzey Amerika ve Çin'de ise yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.
Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 10
Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 11
Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 12
Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 13
Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 14
Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 15
Volkswagen yeni konsept modeli ID. LIFE'ı tanıttı - 16

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