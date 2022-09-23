Volkswagen'den otonom konsept

Volkswagen sadece sürücüsüz yolculuklar için tasarlanan konsept aracını tanıttı.

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Volkswagen geleceğe dönük tasarımlarını tanıtmaya devam ediyor. Alman devi, Gen.Travel adını verdiği sürücüsüz konseptini ortaya çıkardı.

Volkswagen'den otonom konsept - 2

Tamamen direksiyonsuz olan aracın büyük bir batarya paketine sahip olduğu belirtiliyor.

Volkswagen'den otonom konsept - 3

Satın alım yerine kiralık olarak kullanılması planlanan araç minivan ve MPV karşımı bir tasarıma sahip.

Volkswagen'den otonom konsept - 4

İniş ve binişi kolaylaştırmak için devasa martı kanatlara sahip olan araç, yapay zeka donamımı sayesinde verimli sürüş yaparak menzili son derece verimli kullanma yeteneği sahip.

Volkswagen'den otonom konsept - 5

Koltukları tamamen yatırılabilen araç uzun yolculuklarda dinlenerek seyahat imkanı sunuyor.

Volkswagen'den otonom konsept - 6

Seviye 5 otonom çalışması olan modelin 24 Eylül'de Paris'te tanıtılması bekleniyor.

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Volkswagen'den otonom konsept - 12

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