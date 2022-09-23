Volkswagen'den otonom konsept

Volkswagen geleceğe dönük tasarımlarını tanıtmaya devam ediyor. Alman devi, Gen.Travel adını verdiği sürücüsüz konseptini ortaya çıkardı.
Tamamen direksiyonsuz olan aracın büyük bir batarya paketine sahip olduğu belirtiliyor.
Satın alım yerine kiralık olarak kullanılması planlanan araç minivan ve MPV karşımı bir tasarıma sahip.
İniş ve binişi kolaylaştırmak için devasa martı kanatlara sahip olan araç, yapay zeka donamımı sayesinde verimli sürüş yaparak menzili son derece verimli kullanma yeteneği sahip.
Koltukları tamamen yatırılabilen araç uzun yolculuklarda dinlenerek seyahat imkanı sunuyor.
Seviye 5 otonom çalışması olan modelin 24 Eylül'de Paris'te tanıtılması bekleniyor.