Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu

Karbon ayak izi sıfıra indirgenen ID.Buzz’ın her iki versiyonu da, sürdürülebilirlik özelliklerine sahip. Aracın iç mekanında, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken, aynı zamanda araçta gerçek deri kullanılmıyor.

ID.Buzz Volkswagen Ticari Araç tarafından Hannover'de, Volkswagen Grubu'nun Modüler Elektrikli Araç (MEB) platformunda geliştiriliyor. Tamamen elektrikli otomobiller için geliştirilen dünyanın ilk ölçeklenebilir seri üretim platformu olan MEB, farklı modeller ve segmentler için temel oluşturuyor.