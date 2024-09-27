Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu

Volkswagen Ticari Araç, tamamen elektrikli ilk modeli ID.Buzz’ı satışa sundu. Efsane model T1’in DNA'sını elektrikli olarak günümüze taşıyan araç, ilk olarak iki versiyonla satılacak.

Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 1

Volkswagen Ticari Araç, tamamen elektrikli ilk modeli ID.Buzz’ı Türkiye'de satışa sundu.

1 Ekim’den itibaren ID.Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) modeli 1.950.000 TL ve ID.Buzz Pro (4+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) modeli ise 3.600.000 TL'ye satın alınabilecek. 

OTOMOBİL HABERLERİ

Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 2

ID.Buzz’ın, Volkswagen ID ailesinin Türkiye’de satışa sunulan ilk modeli olduğunu belirten Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, "ID.Buzz, Volkswagen Grubu’nun tamamen elektrikli araç platformunda (MEB-modüler elektrikli araç platformu) üretiliyor. İçten yanmalı araç platformundan dönüşüm yapılmış bir araç değil, bu bakımdan müşteri beklentilerini tamamen karşılayacağını düşünüyoruz.” dedi. 

Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 3

Tolga Senyücel, "Bu yıl için kotalarımız sınırlı da olsa, 2025 yılında pazara sunmayı planladığımız diğer ID.Buzz modelleriyle birlikte, satışlarımızın içinde elektrikli araç satışlarının yüzde 10 pay almasını hedefliyoruz.” şeklinde bilgi verdi.

Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 4

İKONİK TASARIM

ID.Buzz, Volkswagen'in 1950’lerde pazara sunduğu ikonik modeli T1, yani Bulli’den ilham alıyor. 

ID.Buzz model serisine özel bir başka tasarım unsuru ise, karizmatik LED farların arasındaki ön panelle belirginleşen ve gülümseyen bir yüzü andıran ikonik ön kısmı. ID.Buzz tıpkı orijinal Bulli’de olduğu gibi arkadan itiş özelliğine sahip. 

Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 5

Karbon ayak izi sıfıra indirgenen ID.Buzz’ın her iki versiyonu da, sürdürülebilirlik özelliklerine sahip. Aracın iç mekanında, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken, aynı zamanda araçta gerçek deri kullanılmıyor.

ID.Buzz Volkswagen Ticari Araç tarafından Hannover'de, Volkswagen Grubu'nun Modüler Elektrikli Araç (MEB) platformunda geliştiriliyor. Tamamen elektrikli otomobiller için geliştirilen dünyanın ilk ölçeklenebilir seri üretim platformu olan MEB, farklı modeller ve segmentler için temel oluşturuyor. 

Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 6

ID.Buzz’da 12,9" mültimedya ve direksiyonun arkasında konumlandırılmış 5,3 inçlik dijital gösterge paneli buşunuyor. 

Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 7

Yarı otonom sürüş asistanı "Travel Assist"  opsiyonel olarak sunuluyor. Travel Assist, öndeki araçla güvenli sürüş mesafesini korurken aracı kolayca şeritte tutmayı sağlıyor. 

Front Assist - ön bölge asistanı - ve Lane Assist - şerit takip asistanı ve acil durum asistanı "Emergency Assist" ise standart olarak sunuluyor. 

 kör nokta algılama ile şerit değiştirme asistanı "Side Assist" ve arka trafik uyarı sistemi "Rear Traffic Alert" ID.Buzz Pro’da standart olarak sunuluyor.

Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 8

ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo modellerinde toplam 84 kWh (net: 79 kWh) enerji sağlayan yüksek voltajlı lityum iyon batarya bulunuyor. Batarya, arka aksa entegre edilmiş olan 210 kW'lık elektrik motorunu besliyor.

Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 9

WLTP standartlarına göre ID.Buzz’ın menzili 460 km'ye kadar çıkıyor. Maksimum hız ise elektronik olarak 160 km/sa ile sınırlandırılmış. Aracın 0’dan 100'e hızlanması ise, Pro modelinde 7.6 saniye, Cargo modelinde ise 10.2 saniye olarak gerçekleşiyor.

Aracın elektrikli motoru 560 Nm'lik maksimum tork üretiyor. ID.Buzz'ın dönüş dairesi çapı ise  yaklaşık 11 metre. 

Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 10

Lityum iyon batarya, 11 kW alternatif akımla (AC) şarj edilebildiği gibi, bir CCS konektörü aracılığıyla DC hızlı şarj istasyonunda 185 kW'a kadar artan bir güçte şarj edilebiliyor. Bu şekilde şarj edildiğinde, bataryanın şarj seviyesi yaklaşık 26 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e yükseliyor.

Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 11

5 kişilik ID.Buzz Pro’da 1.121 litrelik bagaj alanı ikinci koltuk sırası yatırıldığında 2.205 litreye kadar çıkabiliyor. ID.Buzz Cargo ise, müşterinin tercihine göre önde şoför yanında tekli veya ikili koltuk seçeneği ile sunuluyor. Aynı zamanda 3,9 m3'lük kargo alanını ayıran sabit bir camlı bölme de bulunuyor.

Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 12

AKILLI CAM TAVAN

Elektrokromatik panoramik “Smart Glass” akıllı cam tavan, katmanlı cam yapısı ve değiştirilebilir sıvı kristal film özelliği sayesinde şeffaf veya opak hale getirilebiliyor. 

Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 13

Arkada kullanılan üçlü arka koltuk grubunda koltuk sırtlıkları öne doğru katlanabiliyor. Ekstra diz mesafesi veya ilave bagaj alanı oluşturulması için, arka koltuk grubunun iki parçasını uzunlamasına 150 mm hareket ettirmek de mümkün. ID.Buzz’da easy open/close özellikli elektrikli sağ ve sol kayar kapılar standart olarak sunuluyor.

Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 14
Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 15
Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 16
Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 17
Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 18
Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 19
Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 20
Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu - 21
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