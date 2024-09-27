Volkswagen'in elektrikli ticari aracı ID.Buzz Türkiye'de: Fiyatı belli oldu
Volkswagen Ticari Araç, tamamen elektrikli ilk modeli ID.Buzz’ı satışa sundu. Efsane model T1’in DNA'sını elektrikli olarak günümüze taşıyan araç, ilk olarak iki versiyonla satılacak.
Volkswagen Ticari Araç, tamamen elektrikli ilk modeli ID.Buzz’ı Türkiye'de satışa sundu.
1 Ekim’den itibaren ID.Buzz Cargo (2+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) modeli 1.950.000 TL ve ID.Buzz Pro (4+1) Standart Şasi 286 PS (84kWh) modeli ise 3.600.000 TL'ye satın alınabilecek.