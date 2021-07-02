Volvo, elektrikli SUV konseptini tanıttı

Volvo'nun XC40 Recharge gibi elektrikli modelleri içten yanmalı motorlar için tasarlanmış olan yapıyı kullanıyor. Yeni nesil elektrikli Volvo modelleri özel bir platform kullanacak.

Menzili uzatmak isteyen Volvo, aracın tabanına daha fazla pil koyabilmek için dingil mesafesini oldukça geniş tutmuş. Bu da araçta daha geniş bir iç mekan ve daha uçlara alınmış tekerlekler anlamına geliyor.