Volvo, elektrikli SUV konseptini tanıttı

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, geleceğine ışık tutan elektrikli SUV konseptini tanıttı.

ntv.com.tr 02.07.2021 - 11:48

Volvo, elektrikli SUV konseptini tanıttı - 1
Volvo, elektrikli modellerinin geleceğine ışık tutan SUV konsepti Concept Recharge'ı tanıttı.
Volvo, elektrikli SUV konseptini tanıttı - 2
Volvo'nun XC40 Recharge gibi elektrikli modelleri içten yanmalı motorlar için tasarlanmış olan yapıyı kullanıyor. Yeni nesil elektrikli Volvo modelleri özel bir platform kullanacak.
Volvo, elektrikli SUV konseptini tanıttı - 3
Menzili uzatmak isteyen Volvo, aracın tabanına daha fazla pil koyabilmek için dingil mesafesini oldukça geniş tutmuş. Bu da araçta daha geniş bir iç mekan ve daha uçlara alınmış tekerlekler anlamına geliyor.
Volvo, elektrikli SUV konseptini tanıttı - 4
Aracın bilgi eğlence sistemi 15 inçlik bir dokunmatik ekran. Otonom sürüş desteğine sahip olan konsept model, teknoloji şirketi Luminar'la olan ortaklığın ürünü lidar sensörleriyle donatılmış.
Volvo, elektrikli SUV konseptini tanıttı - 5
Volvo, elektrikli SUV konseptini tanıttı - 6
Volvo, elektrikli SUV konseptini tanıttı - 7
Volvo, elektrikli SUV konseptini tanıttı - 8
Volvo, elektrikli SUV konseptini tanıttı - 9

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