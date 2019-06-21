Volvo, yeni askeri aracını tanıttı
ntv.com.tr
Volvo, Fransız ordusu için hazırladığı hafif zırhlı aracı Scarabee isimli modelini tanıttı.
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1Volvo'nun alt firmalarından biri olan Arguus tarafından üretilen ve birçok özelliğiyle dikkat çeken yeni askeri aracı Scarabee’yi duyurdu.
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2Mermi, füze ve mayın gibi saldırı araçlarına karşı güçlü savunma materyalleriyle oluşturulan gövdesi sayesinde düşük irtfiada kargo uçaklarından bırakılabilen model, 2025 yılından itibaren Fransız ordusunda görev yapmaya hazırlanıyor.
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3Dört kişilik olarak tasarlanan araç, boş haliyle 6,6 tonluk bir ağırlığa sahip.
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4Biri 300 beygir gücünde dizel diğeri 103 beygir gücünde elektrikli iki motora sahip olan araç saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyor.
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5Ön ve arka tekerlek gruplarına farklı manevra kabiliyeti verilmiş olan araç farklı yönlere seri kaçışlar gerçekleştirebiliyor.
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Araç, bir yengeç gibi sağa sola direkt olarak hareket edebilirken, tekerlekler zıt yönlere döndürüldüğünde araç kendi etrafından dönüş sağlayabiliyor.
Son olarak aracın üst kısmına radar, 12 mm’lik ağır makineli tüfek, 30 mm anti tank füzesi ya da orta boyutlu füze fırlatıcısı gibi silah ve teçhizatlar eklenebiliyor.