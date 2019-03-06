VW Cenevre'de 5 yeni modelini tanıttı

1 PASSAT’IN 8’İNCİ NESLİNİN MAKYAJLI VERSİYONU Cenevre Otomobil Fuarı'nda makyajlı versiyonuyla ilk kez sergilenen Yeni Passat markanın en son yeniliklerine sahip bir model olarak dikkatleri çekiyor. Sedan ve station wagon olmak üzere 2 farklı gövde tipine sahip Passat, 0-210 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkânı sağlayan asistan sistemi “Travel Assist” ile sunulan ve “Kapasitif Direksiyona” sahip ilk Volkswagen modeli olacak.

2 Kapasitif direksiyon, sürücünün direksiyona temasını tespit ederek, sürüş asistan sistemleri ile etkileşimli bir şekilde çalışıyor. Passat’ta sunulan bir diğer yeni özellik ise, sürüş anında karşılaşılan engeller ve tehlikeli durumlardan kaçınma manevralarını kolaylaştıran ve sürüş güvenliğini artıran Acil Manevra Asistan sistemi, “Emergency Steering Assist”. Ek olarak, markanın Premium SUV segmentinde yer alan Touareg modelinde ilk kez sunulmaya başlanan, LED Matrix teknolojisine sahip “IQ. Light” farlar, makyajlı Passat modelinde bulunan yenilikçi aydınlatma teknoloji özelliği olarak dikkat çekiyor.

3 3. nesil “Bilgi ve Eğlence Sistemi” yeni Passat'la birlikte ilk kez sunuluyor. Mobil bağlantı arayüzü App Connect, Volkswagen'de ilk kez Apple CarPlay ara yüzünü destekleyen telefonlar aracılığıyla Bluetooth üzerinden kablosuz entegrasyon imkânı sunuyor.

4 SPORTİF ÖZEL SERİ: PASSAT VARİANT R-LİNE EDİTİON Volkswagen’in standında ilk kez sergilediği bir başka model ise Passat Variant R-Line Edition oluyor. Sadece 2 bin adet üretilecek ve 4MOTION çekiş teknolojisine sahip bu özel seri, 2.0 lt 240 PS (TDI) veya 2.0 lt 272 PS (TSI) iki farklı motor seçeneğiyle sunulacak.

5 Fuarda ilk kez sergilenen bu model, yeni “Ay Taşı Grisi” renk seçeneğiyle her koşula uygun benzersiz bir tasarıma sahip. Passat Variant 4MOTION R-Line Edition, siyah renge sahip bagaj üstü spoyleri, tavan rayları ve yan ayna kapakları ile kontrast sağlıyor. Koyu LED arka stop lambaları ve parlak siyah 19 inç alüminyum alaşımlı “Pretoria” jantlar da aracın sportif ruhunu yansıtıyor.

6 EN GÜÇLÜ SUV MODELİ TOUAREG V8 TDI Volkswagen, markanın en güçlü SUV modeli olacak Touareg V8 TDI da fuarda tanıtıyor. Yeni 4,0 litrelik 8 silindirli yüksek teknolojiye sahip dizel motor, 421 PS gücü ile bu otomobili Volkswagen’in en güçlü SUV modeli haline getiriyor. Turbo dizel motor, 900 NM maksimum torku ile normal yol koşullarında ya da arazide seyahat ederken etkileyici bir sürüş keyfi sunuyor. 0’dan 100 km/s hıza 4,9 saniyede çıkan Touareg V8 TDI, 250 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

7 YÜKSEK PERFORMANSLI T-ROC R Volkswagen, kompakt boyutlara ve yenilikçi teknolojilere sahip SUV modeli T-Roc’un, yüksek performanslı versiyonu ‘T-Roc R’’ı Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergiliyor. Her koşula uygun ve etkileyici bir tarza sahip olan T-Roc R, 2.0 lt 300 PS güce sahip motor ve 4MOTION çekiş sistemiyle bir SUV modeli fonksiyonelliğini yüksek performans ile birleştiriyor. 0-100 km/s hızlanmayı 4,9 sn gibi etkileyici bir sürede tamamlıyor ve 250 km/s hıza kadar ulaşabiliyor.

8 T-Roc R modeli iç ve dış tasarımında, R tasarım öğeleri ile dikkat çekerken, dört adet egzoz çıkışı da modelin performansını yansıtıyor. Standart olarak sunulan 18 inç veya opsiyonel olarak tercih edilebilen 19 inç jantlar, T-Roc R modelinin sportif ruhunu yansıtan detaylardan biri. Siyah fren kaliperleri üzerindeki “R” logosu dikkat çeken bir başka detay. Her koşula son derece uyumlu konseptiyle başarılı ve ilgi çekici bir model olan T-Roc, pazara sunulduğu günden bu yana dünya çapında 200 bin adetlik bir satış rakamına ulaşmayı da başardı.

9 EFSANEVİ BUGGY ELEKTRİKLİ OLARAK GERİ DÖNDÜ Volkswagen buggy efsanesini Cenevre’de elektirikli konsept model olarak hayata döndürdü.

10 Amerikan buggy araçlarından esintiler taşıyan ve modüler elektrikli araç alt yapısına (MEB) sahip olan yeni konsept model, yeni platformun çok yönlülükte ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor.

11 Volkswagen’in buggy konsepti, Kaliforniyalı atalarının izinden gidiyor. O tarihlerde Beetle şasisi temel alınmıştı, şimdiyse MEB platformu aynı esnekliği sağlıyor.

12 MEB alt yapısına sahip yeni araç, tam elektrikli platformun yalnızca seri üretimi yapılan modeller dışında da kullanılabileceğini gösteriyor. Klasik anlamda bir buggy aracın yeniden yorumu olan ve aslına sadık bir tasarıma sahip modelin sabit tavanı veya bildiğimiz anlamda kapıları bulunmuyor.

13 Genel görünümde, büyük boyutta jantlar, off-road lastikler ve kapısız eşik tasarımı ile ön plana çıkıyor.

14