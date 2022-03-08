VW ID.Buzz'dan yeni ayrıntılar geldi: Resmi tanıtım yarın

Tanıtımı merakla beklenen modeller arasında yer alan Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz'dan yeni görseller paylaşıldı.

Haberler - ntv.com.tr 08.03.2022 - 10:36

VW ID.Buzz'dan yeni ayrıntılar geldi: Resmi tanıtım yarın - 1

'in merakla beklenen elektrikli minibüsü ID. Buzz'ın yeni görselleri paylaşıldı.

VW ID.Buzz'dan yeni ayrıntılar geldi: Resmi tanıtım yarın - 2

Tanıtımına kısa süre kalan modelin iç mekanından ayrıntılı görseller sunuldu.

VW ID.Buzz'dan yeni ayrıntılar geldi: Resmi tanıtım yarın - 3

Beş kişilik düzene sahip koltuklarıyla paylaşılan modelde iki renkli iç mekan dikkat çekiyor. Volkswagen yedi tek renk ve dört çift renk tonuyla geleceğini açıklamıştı aracın.

VW ID.Buzz'dan yeni ayrıntılar geldi: Resmi tanıtım yarın - 4

Araçta tamamen sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş. Volkswagen'in hakiki deri gibi hissettirdiğini belirttiği direksiyon poliüretandan üretilmiş.

VW ID.Buzz'dan yeni ayrıntılar geldi: Resmi tanıtım yarın - 5

Aracın içinde 30 renk seçeneği sunulan ortam aydınlatması yer alıyor.

VW ID.Buzz'dan yeni ayrıntılar geldi: Resmi tanıtım yarın - 6

Marka, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli modellerin toplam araç satışlarındaki payını Avrupa'da en az yüzde 70'e, Kuzey Amerika ve Çin'de ise en az yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.

VW ID.Buzz'dan yeni ayrıntılar geldi: Resmi tanıtım yarın - 7
VW ID.Buzz'dan yeni ayrıntılar geldi: Resmi tanıtım yarın - 8
VW ID.Buzz'dan yeni ayrıntılar geldi: Resmi tanıtım yarın - 9
VW ID.Buzz'dan yeni ayrıntılar geldi: Resmi tanıtım yarın - 10

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