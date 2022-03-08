VW ID.Buzz'dan yeni ayrıntılar geldi: Resmi tanıtım yarın

Haberler - ntv.com.tr 08.03.2022 - 10:36
Volkswagen'in merakla beklenen elektrikli minibüsü ID. Buzz'ın yeni görselleri paylaşıldı.
Tanıtımına kısa süre kalan modelin iç mekanından ayrıntılı görseller sunuldu.
Beş kişilik düzene sahip koltuklarıyla paylaşılan modelde iki renkli iç mekan dikkat çekiyor. Volkswagen yedi tek renk ve dört çift renk tonuyla geleceğini açıklamıştı aracın.
Araçta tamamen sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş. Volkswagen'in hakiki deri gibi hissettirdiğini belirttiği direksiyon poliüretandan üretilmiş.
Aracın içinde 30 renk seçeneği sunulan ortam aydınlatması yer alıyor.
Marka, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli modellerin toplam araç satışlarındaki payını Avrupa'da en az yüzde 70'e, Kuzey Amerika ve Çin'de ise en az yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.