VW ilk tamamen elektrikli modeli ID.3'ü tanıttı
ntv.com.tr
Uzun süredir merakla beklenen tamamen elektrikli ilk Volkswagen olan ID.3 tanıtıldı.
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1Alman otomotiv devi Volkswagen uzun süredir merakla beklenen ilk elektrili modeli ID.3'ün tanıtımını yaptı.
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2Daha önce Kasım ayında piyasaya çıkacağı açıklanan araçta 3 farklı batarya seçeneği sunulacak.
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Bu seçenekler 45 kW-saat (330 km menzil), 58 kW-saat (420 km menzil) ve 77 kW-saat (550 km menzil) şeklinde.
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4Aracın 58 kW-saat'lik orta kapasiteli batarya paketinin sadece "ID.3 1st launch edition" adlı lansman paketinde seçilebilir olduğu belirtiliyor.
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5100 kW'lık bir hızlı şarj ünitesinin 30 dakikada 300 km'lik bir menzil kazandırabildiği de açıklanıyor.
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6Aracın arka aksa konumlandırılmış elektrik motoru 204 beygir güç ile 310 Nm tork üretiyor.
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7Aracın maksimum hız değeri 160 km/s ile sınırlandırılmış.
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80-100 km/s hızlanması gibi değerler henüz açıklanmış değil.
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9Aracın piyasaya ilk çıkışında Volkswagen, bu aracı "ID.3 1st edition" adlı lansman paketiyle sunacak. Paket kapsamında navigasyon sistemi, ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon, 18 inç'lik çelik jantlar gibi birçok donanım bulunuyor.
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10Bu pakete "Plus" paket eklenirse de araca park kamerası, adaptif hız sabitleyici, anahtarsız giriş ve çalıştırma, daha kaliteli döşemeler, karartmalı camlar, matrix LED ön farlar ve 19 inç'lik jantlar geliyor.
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11"ID.3 1st edition"ın Max paketi araca eklenirse tüm bu donanımlara ek olarak head-up display, Beats Audio ses sistemi, panoramik cam tavan ve 20 inç'lik jantlar gibi donanımlar alınabiliyor.
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