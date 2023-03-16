VW'in en küçük elektriklisi tanıtıldı: ID. 2all

Volkswagen, ID. ailesinin en küçük bireyi ID. 2all’u tanıttı. Elektrikli otomobil atağına devam eden Volkswagen, 2026 yılına kadar 10 yeni modeli tüketicileriyle buluşturmayı planlıyor.

VW'in en küçük elektriklisi tanıtıldı: ID. 2all - 1

Volkswagen, elektrikli araç ailesi ID.'nin en yeni en küçük üyesi olan ID. 2all’u tanıttı.

OTOMOBİL HABERLERİ

VW'in en küçük elektriklisi tanıtıldı: ID. 2all - 2

Avrupa satış fiyatı 25 bin Euro’nun altında olacak, tamamen elektrikli konsept model, markanın yeni tasarım dilini taşıyor.

VW'in en küçük elektriklisi tanıtıldı: ID. 2all - 3

Volkswagen Grubu’nun modüler elektrikli platformunun (MEB) en son versiyonu üzerine geliştirilen model, platformun ilk önden çekişlisi olacak.

VW'in en küçük elektriklisi tanıtıldı: ID. 2all - 4

450 KİLOMETRE MENZİL

Geliştirilmiş MEB Entry platformunun yanı sıra; ID. 2all, yeni pil ve şarj teknolojisiyle verimli bir sürüş sağlıyor. 166 kW/226 PS güce sahip güçlü bir elektrik motoruna sahip model, 450 kilometreye (WLTP) kadar menzile ulaşabilecek.

VW'in en küçük elektriklisi tanıtıldı: ID. 2all - 5

FERAH İÇ MEKAN

İç mekanda da yeni tasarım dilini yansıtan ID. 2all, büyük bir bilgi eğlence ekranı ve ayrı bir klima kontrolü bölümüyle geliyor.

VW'in en küçük elektriklisi tanıtıldı: ID. 2all - 6

Yüksek sınıf modellerde görünen 490 litrelik bagaj hacmi koltuklar yatırıldığında 1.330 litreyi buluyor.

VW'in en küçük elektriklisi tanıtıldı: ID. 2all - 7

2025 YILINDA SATIŞA ÇIKACAK

Volkswagen, ID. 2all’ın seri üretim versiyonunun başlangıç fiyatının, Avrupa pazarı için 25 bin euronun altında olmasını ve modeli 2025 yılında müşterilere sunmayı hedefliyor.

VW'in en küçük elektriklisi tanıtıldı: ID. 2all - 8

Araç, Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, IQ.LIGHT veya Elektrikli Araç Rota Planlayıcı gibi yenilikçi teknolojik özelliklerle donatılmış olacak.

VW'in en küçük elektriklisi tanıtıldı: ID. 2all - 9

2026'YA KADAR ON YENİ ELEKTRİKLİ MODEL

ID. 2all’un seri üretim versiyonu, Volkswagen’in 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığı on yeni elektrikli modelden biri olacak. 

VW'in en küçük elektriklisi tanıtıldı: ID. 2all - 10

2023 yılı içinde makyajlı ID.3, ID.7 sedan ve ID.Buzz’ın uzun şasi versiyonu tanıtılacak.

2026'da kompakt bir elektrikli SUV’u sunmayı planlayan Volkswagen, tüm zorluklara rağmen fiyatı 20 bin euronun altında olan yeni bir elektrikli otomobil üzerinde de çalışıyor.

VW'in en küçük elektriklisi tanıtıldı: ID. 2all - 11

Böylece pazardaki en geniş elektrikli araç yelpazesine sahip olacak olan Volkswagen, Avrupa satışlarındaki elektrikli araç pazar payını yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyor.

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