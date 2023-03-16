VW'in en küçük elektriklisi tanıtıldı: ID. 2all

2023 yılı içinde makyajlı ID.3, ID.7 sedan ve ID.Buzz’ın uzun şasi versiyonu tanıtılacak.



2026'da kompakt bir elektrikli SUV’u sunmayı planlayan Volkswagen, tüm zorluklara rağmen fiyatı 20 bin euronun altında olan yeni bir elektrikli otomobil üzerinde de çalışıyor.