VW'in en küçük elektriklisi tanıtıldı: ID. 2all

Volkswagen, elektrikli araç ailesi ID.'nin en yeni en küçük üyesi olan ID. 2all’u tanıttı.
Avrupa satış fiyatı 25 bin Euro’nun altında olacak, tamamen elektrikli konsept model, markanın yeni tasarım dilini taşıyor.
Volkswagen Grubu’nun modüler elektrikli platformunun (MEB) en son versiyonu üzerine geliştirilen model, platformun ilk önden çekişlisi olacak.
Geliştirilmiş MEB Entry platformunun yanı sıra; ID. 2all, yeni pil ve şarj teknolojisiyle verimli bir sürüş sağlıyor. 166 kW/226 PS güce sahip güçlü bir elektrik motoruna sahip model, 450 kilometreye (WLTP) kadar menzile ulaşabilecek.
İç mekanda da yeni tasarım dilini yansıtan ID. 2all, büyük bir bilgi eğlence ekranı ve ayrı bir klima kontrolü bölümüyle geliyor.
Yüksek sınıf modellerde görünen 490 litrelik bagaj hacmi koltuklar yatırıldığında 1.330 litreyi buluyor.
Volkswagen, ID. 2all’ın seri üretim versiyonunun başlangıç fiyatının, Avrupa pazarı için 25 bin euronun altında olmasını ve modeli 2025 yılında müşterilere sunmayı hedefliyor.
Araç, Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, IQ.LIGHT veya Elektrikli Araç Rota Planlayıcı gibi yenilikçi teknolojik özelliklerle donatılmış olacak.
ID. 2all’un seri üretim versiyonu, Volkswagen’in 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığı on yeni elektrikli modelden biri olacak.
2023 yılı içinde makyajlı ID.3, ID.7 sedan ve ID.Buzz’ın uzun şasi versiyonu tanıtılacak.
2026'da kompakt bir elektrikli SUV’u sunmayı planlayan Volkswagen, tüm zorluklara rağmen fiyatı 20 bin euronun altında olan yeni bir elektrikli otomobil üzerinde de çalışıyor.
Böylece pazardaki en geniş elektrikli araç yelpazesine sahip olacak olan Volkswagen, Avrupa satışlarındaki elektrikli araç pazar payını yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyor.