Xiaomi-Tesla rekabeti kızışıyor: YU7, Pekin'de görücüye çıktı
Elon Musk'ın Tesla'sı ile elektrikli araç alanında rekabet eden Xiaomi'nin YU7 model aracı, başkent Pekin’deki 13 showroomda görücüye çıktı.
Çin merkezli akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi Xiaomi, dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın Tesla’sı ile de dünyanın en büyük otomotiv piyasasında rekabet ediyor. Şirketin YU7 model aracı, dün başkent Pekin’deki 13 showroomda görücüye çıktı. Araç için siparişlerin temmuz ayında alınmaya başlanacağı bildirildi. Şirketin geçen sene piyasaya sunulan SU7 sedan tipi spor aracı, aralık ayından bu yana aylık bazda Tesla’nın Model 3’ünden daha fazla satıyor.