Xiaomi'den rakiplerine gözdağı: 230 günde 100 bin araç üretti

İlk olarak 2021 yılında elektrikli otomobil üreteceğini açıklayan Çinli teknoloji devi Xiaomi, kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. Markanın ilk modeli SU7 üretime girdiği günden 8 ay sonra 100 bin adetlik üretime ulaştı.

Xiaomi'den rakiplerine gözdağı: 230 günde 100 bin araç üretti - 1

Elektrikli otomobil piyasasına hızlı bir giriş yapan Xiaomi'nin sedan modeli kısa sürede büyük beğeni topladı. 2021 yılında büyük bir yatırımla elektrikli otomobil üretme kararı alan marka, 2024'ün sonuna gelirken 8 aylık süreçte ilk modeli SU7'den 100 bin adet üretti.

OTOMOBİL HABERLERİ

Xiaomi'den rakiplerine gözdağı: 230 günde 100 bin araç üretti - 2

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, bu başarının 230 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştiğine dikkat çekti.

Xiaomi'den rakiplerine gözdağı: 230 günde 100 bin araç üretti - 3

Üretim kapasitesini arttırmayı hedefleyen şirket, gelecek yıl SUV modelini de piyasaya sürmeyi bekliyor.

Xiaomi'den rakiplerine gözdağı: 230 günde 100 bin araç üretti - 4

2025 yılının Mart ayında ise SU7'nin ultra yükske performanslı versiyonu SU7 Ultra piyasadaolacak.

Xiaomi'den rakiplerine gözdağı: 230 günde 100 bin araç üretti - 5

15 SANİYEDE 300 KM/SA HIZ

Toplamda 1.548 beygir güç üreten SU7 Ultra 0'dan 100'e sadece 1,97 saniyede çıkabiliyor. Aracın 300 kilometre hıza ulaşması ise sadece 15 sniye sürüyor.

Xiaomi'den rakiplerine gözdağı: 230 günde 100 bin araç üretti - 6

73.6 kWh BYD Blade batarya ile standart SU7 ise 0'dan 100'e 5.28 saniyede ulaşıyor. Uygun şartlar altında aracın bataryası yüzde 10'dan yüzde 80'e 25 dakikada doluyor. Aracın menzili ise 700 kilometre olarak veriliyor.

Xiaomi'den rakiplerine gözdağı: 230 günde 100 bin araç üretti - 7

Pro sürümünde ise 94.3 kWh CATL Shenxing batarya ise 830 km menzil vadediliyor. 299 beygir güç ile 400 Nm tork ile 0’dan 100'e 5.70 saniyede çıkabiliyor.

Xiaomi'den rakiplerine gözdağı: 230 günde 100 bin araç üretti - 8
Xiaomi'den rakiplerine gözdağı: 230 günde 100 bin araç üretti - 9
Xiaomi'den rakiplerine gözdağı: 230 günde 100 bin araç üretti - 10
Xiaomi'den rakiplerine gözdağı: 230 günde 100 bin araç üretti - 11
DAHA FAZLA GÖSTER