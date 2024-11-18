Xiaomi'den rakiplerine gözdağı: 230 günde 100 bin araç üretti
İlk olarak 2021 yılında elektrikli otomobil üreteceğini açıklayan Çinli teknoloji devi Xiaomi, kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. Markanın ilk modeli SU7 üretime girdiği günden 8 ay sonra 100 bin adetlik üretime ulaştı.
Elektrikli otomobil piyasasına hızlı bir giriş yapan Xiaomi'nin sedan modeli kısa sürede büyük beğeni topladı. 2021 yılında büyük bir yatırımla elektrikli otomobil üretme kararı alan marka, 2024'ün sonuna gelirken 8 aylık süreçte ilk modeli SU7'den 100 bin adet üretti.