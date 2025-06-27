Xiaomi'den YU7 yükselişi: Dakikalar içinde sipariş rekoru kırdı, Tesla'da telaş başladı!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli SUV modeli YU7’yi satışa sunmasının ardından büyük bir talep patlaması yaşadı. Tesla Model Y’ye rakip olarak konumlandırılan araç, dakikalar içinde yüz binlerce önsipariş aldı.

Xiaomi'den YU7 yükselişi: Dakikalar içinde sipariş rekoru kırdı, Tesla'da telaş başladı! - 1

Xiaomi, yeni nesil elektrikli SUV modeli YU7’yi Çin pazarında görücüye çıkardı. Yaklaşık 35 bin 360 dolar (253 bin 500 yuan) başlangıç fiyatına sahip YU7, lansmandan sonraki ilk dakikalarda 289 bin ön sipariş alarak dikkat çekti.

Bu olağanüstü ilgi, Xiaomi hisselerini Hong Kong Borsası’nda yüzde 8 yükseltti ve şirket tarihindeki en yüksek seviyeye taşıdı.

OTOMOBİL HABERLERİ

Xiaomi'den YU7 yükselişi: Dakikalar içinde sipariş rekoru kırdı, Tesla'da telaş başladı! - 2

YU7, Tesla’nın Çin pazarındaki popüler SUV modeli Model Y’ye doğrudan rakip olarak geliştirildi. Xiaomi CEO’su ve kurucusu Lei Jun, aracın tanıtımında “En büyük rakiple yüzleşeceğiz” diyerek Tesla’ya açık şekilde meydan okudu.

Tıpkı akıllı telefonlarında iPhone ile rekabet ettiği gibi, elektrikli araç sektöründe de iddialı olduklarını vurgulayan Lei, şirketin beş yılda 28 milyar dolara yakın yatırım planladığını aktardı.

Xiaomi'den YU7 yükselişi: Dakikalar içinde sipariş rekoru kırdı, Tesla'da telaş başladı! - 3

FİYATI NE KADAR?

Xiaomi’nin YU7 modeli, Tesla Model Y’den yaklaşık yüzde 4 daha ucuz olmasıyla da öne çıkıyor. Üst donanım seçenekleri ise YU7 Pro için 279 bin 900 yuan, YU7 Max için ise 329 bin 900 yuan olarak belirlendi.

Xiaomi'den YU7 yükselişi: Dakikalar içinde sipariş rekoru kırdı, Tesla'da telaş başladı! - 4

Pazardaki etkisini değerlendiren Goldman Sachs analistleri, YU7’nin yarattığı yoğun talebin Xiaomi’nin premium otomobil segmentinde güçlü bir konum elde etmesini sağlayacağını belirtti. Analistler ayrıca, şirket hisselerine ilişkin fiyat hedeflerini de yüzde 6 oranında yukarı yönlü revize etti.

Xiaomi'den YU7 yükselişi: Dakikalar içinde sipariş rekoru kırdı, Tesla'da telaş başladı! - 5

YÜZDE 208'LİK BÜYÜME

Bloomberg’in analizine göre, Xiaomi’nin mevcut SU7 sedan modelinden YU7’ye geçiş seçeneği sunması, 2025 yılı itibarıyla elektrikli araç satışlarında yüzde 208’lik bir büyümeyi tetikleyebilir.

Lansmanla birlikte alınan 289 bin sipariş, Çin otomobil pazarında elektrikli araçlara yönelik ilgiyi bir kez daha kanıtlarken, Xiaomi’nin otomotiv sektöründeki iddiasını da güçlendirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER