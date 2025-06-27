Xiaomi'den YU7 yükselişi: Dakikalar içinde sipariş rekoru kırdı, Tesla'da telaş başladı!
Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli SUV modeli YU7’yi satışa sunmasının ardından büyük bir talep patlaması yaşadı. Tesla Model Y’ye rakip olarak konumlandırılan araç, dakikalar içinde yüz binlerce önsipariş aldı.
Xiaomi, yeni nesil elektrikli SUV modeli YU7’yi Çin pazarında görücüye çıkardı. Yaklaşık 35 bin 360 dolar (253 bin 500 yuan) başlangıç fiyatına sahip YU7, lansmandan sonraki ilk dakikalarda 289 bin ön sipariş alarak dikkat çekti.
Bu olağanüstü ilgi, Xiaomi hisselerini Hong Kong Borsası’nda yüzde 8 yükseltti ve şirket tarihindeki en yüksek seviyeye taşıdı.