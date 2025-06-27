Xiaomi'den YU7 yükselişi: Dakikalar içinde sipariş rekoru kırdı, Tesla'da telaş başladı!

FİYATI NE KADAR?

Xiaomi’nin YU7 modeli, Tesla Model Y’den yaklaşık yüzde 4 daha ucuz olmasıyla da öne çıkıyor. Üst donanım seçenekleri ise YU7 Pro için 279 bin 900 yuan, YU7 Max için ise 329 bin 900 yuan olarak belirlendi.