Yamaha'dan elektrikli gövde gösterisi
ntv.com.tr
Motosiklet dünyasının en büyük markalarından biri olan Yamaha, yeni elektrikli modelleriyle adeta gövde gösterisi yaptı.
-
1
Yamaha E01Motosiklet dünyasının en iddialı markalarından Yamaha, yeni elektrikli modellerini yanıttı.
-
2
Yamaha E02Yamaha E0 modellerinde geleceğe dönük tasarım sinyallerini verirken birbirinden farklı modeller ortaya çıkardı.
-
3
Yamaha YPJ-YZ
Yamaha YPJ-YZ isimli bir de elektrikli dağ bisikleti modeli tanıttı.
-
4
Yamaha JWX-1 PLUS+Firmanın Tokyo Motor Show 2019 kapsamında sergilediği modellerin fiyatları ve detaylarıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.
-
5
Yamaha Tritown
-
6
Yamaha TY-E
-
7
Yamaha YNF-01