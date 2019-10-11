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Yamaha'dan elektrikli gövde gösterisi

ntv.com.tr

Motosiklet dünyasının en büyük markalarından biri olan Yamaha, yeni elektrikli modelleriyle adeta gövde gösterisi yaptı.

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    Yamaha E01

    Yamaha E01
    Motosiklet dünyasının en iddialı markalarından Yamaha, yeni elektrikli modellerini yanıttı.
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    Yamaha E02

    Yamaha E02
    Yamaha E0 modellerinde geleceğe dönük tasarım sinyallerini verirken birbirinden farklı modeller ortaya çıkardı.
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    Yamaha YPJ-YZ

    Yamaha YPJ-YZ

    Yamaha YPJ-YZ isimli bir de elektrikli dağ bisikleti modeli tanıttı. 

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    Yamaha JWX-1 PLUS+

    Yamaha JWX-1 PLUS+
    Firmanın Tokyo Motor Show 2019 kapsamında sergilediği modellerin fiyatları ve detaylarıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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    Yamaha Tritown

    Yamaha Tritown
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    Yamaha TY-E

    Yamaha TY-E
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    Yamaha YNF-01

    Yamaha YNF-01
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