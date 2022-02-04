Yatırımını ev ve arsa yerine oyuncak araçlara yapıyor: 10 yıl sonra milyonlarca lira eder

"10 YIL SONRA MİLYONLARCA LİRA EDER"

Özvatan, "Bu modeller otomobil markalarının modellerinin birebir aynısı. Onların 64'te biri kadar olan oyuncak araçlar lisanslı ürünler, sınırlı sayıda üretiliyor. Bulmak çok zor, ben de bunları dünyanın farklı ülkelerinden toplayıp koleksiyonuma katıyorum. Koleksiyonumda farklı araç ve modellerinden bin 500 model araç var şu anki değeri 150 bin lira. İçinde çok nadir olan özel seri modeller de var, ben çocuklarıma ev ve arsa yerine model araç yatırımı yapıyorum. Bu araçlar 10 yıl sonra milyonlarca lira eder" diye konuştu.



