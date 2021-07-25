Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi

Tokat’ın Niksar ilçesinde 4’sü düzenlenen off-road yarışları yoğun ilgi gördü.
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İHA - Anadolu Ajansı 25.07.2021 - 16:26
Niksar Belediyesi ve Niksar Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen yarışma Çamiçi yaylasında yapıldı. Yarışlara, Tokat’ın yanı sıra İstanbul, Erzurum, Erzincan, Ordu, Sivas, Artvin, Amasya, Gümüşhane illerinden 100’e yakın sporcu katıldı.
Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ile Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yarışmanın startını arazi aracıyla parkurlardan geçerek başlattı.
3 bine yakın kişinin izlediği yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Pilotlar güçlü arazi araçlarıyla zorlu parkurlarda nefesleri kesti.
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