Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi

Tokat’ın Niksar ilçesinde 4’sü düzenlenen off-road yarışları yoğun ilgi gördü.

İHA - Anadolu Ajansı 25.07.2021 - 16:26

Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 1
Niksar Belediyesi ve Niksar Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen yarışma Çamiçi yaylasında yapıldı. Yarışlara, Tokat’ın yanı sıra İstanbul, Erzurum, Erzincan, Ordu, Sivas, Artvin, Amasya, Gümüşhane illerinden 100’e yakın sporcu katıldı.
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 2
Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ile Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yarışmanın startını arazi aracıyla parkurlardan geçerek başlattı.
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 3

 3 bine yakın kişinin izlediği yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Pilotlar güçlü arazi araçlarıyla zorlu parkurlarda nefesleri kesti.

Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 4
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 5
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 6
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 7
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 8
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 9
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 10
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 11
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 12
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 13
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 14
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 15
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 16
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 17
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 18
Yaylada off-road yarışlarına yoğun ilgi - 19

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