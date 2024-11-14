Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak, borçları eski sahibi ödeyecek
Yediemin otoparklarında bulunan araçların satışı kolaylaşıyor. Düzenleme 9. Yargı Paketi kapsamında Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satışı hızlanacak. Satılacak araçların üzerindeki haciz gibi kısıtlamalar kaldırılacak. Araca ait borçlar eski sahibinden tahsil edilecek. Satıştan elde edilen gelir ise cezalar düşüldükten sonra hak sahiplerine ödenecek.
Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı.