Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak, borçları eski sahibi ödeyecek

SATIŞTAN ELDE EDİLEN GELİR NE YAPILACAK

Araçların satışından elde edilen tutar, masraflar ve cezalar düşüldükten sonra hak sahiplerine ödenecek.



Hak sahiplerine ödenememesi halinde ise yine hak sahiplerine ödenmesi amacıyla muhafaza edilmesi sağlanacak.

Söz konusu bedeller beş yıl boyunca kamu bankalarında nemalandırılacak. Beş yılın sonunda herhangi bir başvuru gelmemesi halinde ise Hazine'ye devredilecek.