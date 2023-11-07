Yedieminlerdeki araçların satışı başladı: Süreç nasıl işleyecek?
Hukuken muhafazasına gerek kalmayan yedieminlerdeki hacizli malların satışına ilişkin süreç başladı. Söz konusu malların taraflarca alınmaması durumunda bedeli karşılığında MKE'ye, bunun da mümkün olmaması halinde bedelsiz olarak Türk Kızılaya devredilmesi uygulaması start aldı. Peki süreç nasıl işleyecek? İhaleler ne zaman yapılacak?
İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların satışına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı ve bu doğrultuda uygulama 1 Kasım'da başlatıldı.