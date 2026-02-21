Yeni araç alacaklar dikkat, zorunlu oldu, takmayanlara 75 bin lira ceza

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi beklenirken Emniyet Genel Müdürlüğü araç sahiplerini ilgilendiren uyarısını yaptı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na yazı gönderen EGM, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılması nedeniyle "Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler" kapsamında kanun yürürlüğe girdikten sonra ilk defa tescil edilen (sıfır) yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan kamyon ve çekici cinsi motorlu taşıtlarda belediye ve mücavir alan sınırı ayrımı yapılmaksızın takograf cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğunu hatırlattı.