Yeni Audi Q3 Türkiye’de (Fiyatı belli oldu)

SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ

Kaliteli ve son teknoloji ürünü sistemler de Yeni Q3’ün güvenliğine katkı sağlıyor. Bu sistemlerden biri de adaptif sürüş asistanı. Bu asistan otomobilin boylamasına ve yanal hareketini kontrol ediyor ve otomobilin dar şeritlerde ve kısmen kapatılmış yollarda dahi şeritte kalmasını sağlıyor. Audi Q3 ayrıca dört 360 derece kamera sayesinde manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Bu kameralar bilgi-eğlence ekranında SUV'nin çevresini gösteriyor. Park asistan sistemi sayesinde ise otomobili otomatik olarak park alanlarına girip çıkarabiliyor. Sürücünün sadece hızlanması, fren yapması ve vites değiştirmesi yeterli oluyor. Sürücü, dik bir park alanından veya dar bir girişten geri dönmek isterse, çapraz trafik desteği etkinleşiyor. Bir diğer özellik ise şerit değiştirme asistanı. Sistem, kör noktada bulunan veya arkadan hızla yaklaşan bir otomobil tespit ederse, ilgili dış aynada bir uyarı LED'i ile kullanıcıyı uyarıyor.