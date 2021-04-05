Yeni Audi Q3 Türkiye’de (Fiyatı belli oldu)

ntv.com.tr 05.04.2021 - 09:39 | Son Güncelleme : 05.04.2021 - 10:06
Audi’nin kompakt SUV’u Q3 Türkiye’de satışa sunuldu. Oldukça sportif bir görünüme kavuşan Q3, teknolojik özellikleri, verimli ve yüksek performanslı motorları, birinci sınıf bilgi ve eğlence sistemleriyle öne çıkıyor.
Yeni Q3'ün Advanced versiyonu 638.149 TL'den S Line donanımı ise 659.814 TL2den satışa sunuldu.
Tamamen yenilenen Audi Q3’ün sekizgen tasarımlı tek çerçeveli ön ızgarası ve büyük hava girişleri araca çok daha sportif görünüm katıyor. Aracın ön tasarımında, kama şeklinde içeri doğru ilerleyen ve opsiyonel olan Matrix LED teknolojisiyle görüşü kolaylaştıran farlar öne çıkıyor.
Yatay çizgiler ve üç boyutlu tasarım öğeleri dış mekanda olduğu kadar Yeni Q3’ün iç mekanında da etkisini gösteriyor. Parlak siyah cam görünümlü çerçevesi ile MMI dokunmatik bilgi ve eğlence sistemi temel element olarak göze çarpıyor. Altındaki klima kumandalarıyla birlikte sürücüye doğru 10 derece eğimli bir şekilde yer alıyor. Konforlu koltuklar sportif bir oturuş pozisyonu sağlarken, buna uygun olarak direksiyon da dik açıyla konumlandırılmış.
İşletim sistemi baştan aşağı yenilenen otomobilde analog göstergeler de artık yer almıyor. Standart donanımda dahi, sürücünün çok işlevli direksiyonu kullanarak çalıştırdığı 10,25 inç ekran ile dijital bir gösterge paneli yer alıyor. Birinci sınıf donanımına sahip otomobilde, opsiyonel olarak sunulan MMI navigasyon plus ile birçok ek fonksiyonu bir arada sunan Audi sanal kokpit bulunuyor. Kontrol panelinin ortasında 10,1 inçlik bir dokunmatik ekran da yer alıyor. Sportif bir gösterge de dahil olmak üzere üç farklı görünüme sahip daha büyük Audi sanal kokpit plus ise opsiyonel olarak alınabiliyor.
Kaliteli ve son teknoloji ürünü sistemler de Yeni Q3’ün güvenliğine katkı sağlıyor. Bu sistemlerden biri de adaptif sürüş asistanı. Bu asistan otomobilin boylamasına ve yanal hareketini kontrol ediyor ve otomobilin dar şeritlerde ve kısmen kapatılmış yollarda dahi şeritte kalmasını sağlıyor. Audi Q3 ayrıca dört 360 derece kamera sayesinde manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Bu kameralar bilgi-eğlence ekranında SUV'nin çevresini gösteriyor. Park asistan sistemi sayesinde ise otomobili otomatik olarak park alanlarına girip çıkarabiliyor. Sürücünün sadece hızlanması, fren yapması ve vites değiştirmesi yeterli oluyor. Sürücü, dik bir park alanından veya dar bir girişten geri dönmek isterse, çapraz trafik desteği etkinleşiyor. Bir diğer özellik ise şerit değiştirme asistanı. Sistem, kör noktada bulunan veya arkadan hızla yaklaşan bir otomobil tespit ederse, ilgili dış aynada bir uyarı LED'i ile kullanıcıyı uyarıyor.
Audi Q3, önden çekişli bir adet benzinli motor seçeneği ile sunuluyor. Bu motor 150 hp güç sunuyor. 35 TFSI motor seçeneği, turboşarjlı dört silindirli doğrudan püskürtme ünitelerine sahip. Güç, yedi vitesli S tronic şanzıman ile aktarılıyor.