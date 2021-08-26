Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta

Dacia’nın SUV modeli Duster yenilendi. Yeni Duster, EDC şanzıman seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuluyor. Duster, 199 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

ntv.com.tr 26.08.2021 - 12:37

Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 1

2010 yılından bu yana 2 milyon müşteriye ulaşarak Dacia markasının ikonu haline Duster, yeni EDC şanzıman seçeneğiyle satışa sunuldu. 

Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 2

Renk skalasına yeni Arizona Turuncuyu da ekleyen Duster'ın tasarımındaki değişim, daha gelişmiş bir aerodinamik yapıyla verimliliğe katkı sağlıyor.

Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 3
Ön ve arka farlarda ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Y şeklindeki LED ışık imzası dikkat çekiyor.
Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 4

Yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyor. Bu teknoloji aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanılıyor. 

Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 5

DAHA MODERN VE KONFORLU İÇ MEKAN

Yeni Duster, yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence sistemi seçeneği bulunuyor.

Orta konsol, kapaklı 1,1 litrelik saklama alanına ve arka yolcular için versiyona bağlı olarak iki adet USB şarj soketine ev sahipliği yapıyor.

Tüm donanım seviyelerinde; entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor.

Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 6

Yeni Duster'ın tamamen elektrikli direksiyon sistemi orta ve yüksek hızlı sürüşler için yeniden ayarlanıyor. Direksiyon, 70 km/s’nin üzerindeki hızlarda biraz daha sertleşiyor.

Media Display ve Media Nav arayüzünde eko sürüş bilgilerinin yanı sıra 4x4 ekranından yan eğim ölçer, eğim açısı, pusula ve altimetre gibi özelliklere ulaşılıyor.

Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 7

Standart olarak sunulan hız sınırlandırma ve yeni nesil ESC’nin yanı sıra Yeni Duster'da birçok sürüş destek sistemi (ADAS) sunuluyor. 

Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 8

30 km/s ile 140 km/s arasında çalışan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Yokuş Kalkış Desteği ve arka tampondaki dört adet ultrasonik sensör sayesinde manevra esnasında sürücüyü sesli uyaran Park Asistanı kullanımı kolaylaştırıyor.  Önde bir, her iki tarafta birer ve arkada bir adet olmak üzere dört adet kameradan oluşan 360 derece Kamera sistemi sürücüyü aracın etrafındaki ortam hakkında bilgilendiriyor.

Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 9

4x4 versiyonlarda bulunan Uyarlanabilir Yokuş İniş Destek Sistemi, özellikle arazide ya da dik eğimlerdeki sürüşlerde kullanışlılık sağlıyor. Aracın yokuşta hızlanmasını önlemek için frenlere müdahale eden sistem sürücünün isteğine bağlı olarak 5 ile 30 km/s arasında uyarlanabilir bir sürüş hızı sağlıyor.

Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 10
Yeni Duster 6 vitesli otomatik EDC şanzıman iki tekerlekten çekişli TCe 150 motorla birlikte sunuluyor.
Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 11

ECO-G 100 bg seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaşıyor. 

Her biri 50 litre kapasiteli iki yakıt deposuyla yeni Dacia Duster, toplam 1.235 km’ye kadar menzile ulaşıyor. 

Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 12

Benzin:

-TCe 90 bg (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman

-TCe 150 bg (4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman

-TCe 150 bg (4x2) ve 6 vitesli EDC otomatik şanzıman

Fabrika Çıkışlı Benzin&LPG

-ECO-G 100 bg (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman

Dizel: 

-dCi 115 bg (4x2 veya 4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman

Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 13

Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2

Liste Fiyatı  209.000

Kampanyalı fiyat 199.000

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2

Liste Fiyatı  219.000

Kampanyalı fiyat 209.000

Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2

Liste Fiyatı 241.000

Kampanyalı fiyat  229.900

Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 14

Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4

Liste Fiyatı 241.000

Kampanyalı fiyat 229.900

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2

Liste Fiyatı  241.000

Kampanyalı fiyat 229.900

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4

Liste Fiyatı 327.000

Kampanyalı fiyat 259.900

Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 15

Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2

Liste Fiyatı 254.000

Kampanyalı fiyat 241.900

Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2

Liste Fiyatı  262.000

Kampanyalı fiyat 249.900

Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta - 16

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