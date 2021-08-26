Yeni Dacia Duster otomatik şanzımanla Türkiye'de satışta

ntv.com.tr 26.08.2021 - 12:37
2010 yılından bu yana 2 milyon müşteriye ulaşarak Dacia markasının ikonu haline Duster, yeni EDC şanzıman seçeneğiyle satışa sunuldu.
Renk skalasına yeni Arizona Turuncuyu da ekleyen Duster'ın tasarımındaki değişim, daha gelişmiş bir aerodinamik yapıyla verimliliğe katkı sağlıyor.
Yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyor. Bu teknoloji aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanılıyor.
Yeni Duster, yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence sistemi seçeneği bulunuyor.
Orta konsol, kapaklı 1,1 litrelik saklama alanına ve arka yolcular için versiyona bağlı olarak iki adet USB şarj soketine ev sahipliği yapıyor.
Tüm donanım seviyelerinde; entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor.
Yeni Duster'ın tamamen elektrikli direksiyon sistemi orta ve yüksek hızlı sürüşler için yeniden ayarlanıyor. Direksiyon, 70 km/s’nin üzerindeki hızlarda biraz daha sertleşiyor.
Media Display ve Media Nav arayüzünde eko sürüş bilgilerinin yanı sıra 4x4 ekranından yan eğim ölçer, eğim açısı, pusula ve altimetre gibi özelliklere ulaşılıyor.
Standart olarak sunulan hız sınırlandırma ve yeni nesil ESC’nin yanı sıra Yeni Duster'da birçok sürüş destek sistemi (ADAS) sunuluyor.
30 km/s ile 140 km/s arasında çalışan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Yokuş Kalkış Desteği ve arka tampondaki dört adet ultrasonik sensör sayesinde manevra esnasında sürücüyü sesli uyaran Park Asistanı kullanımı kolaylaştırıyor. Önde bir, her iki tarafta birer ve arkada bir adet olmak üzere dört adet kameradan oluşan 360 derece Kamera sistemi sürücüyü aracın etrafındaki ortam hakkında bilgilendiriyor.
4x4 versiyonlarda bulunan Uyarlanabilir Yokuş İniş Destek Sistemi, özellikle arazide ya da dik eğimlerdeki sürüşlerde kullanışlılık sağlıyor. Aracın yokuşta hızlanmasını önlemek için frenlere müdahale eden sistem sürücünün isteğine bağlı olarak 5 ile 30 km/s arasında uyarlanabilir bir sürüş hızı sağlıyor.
ECO-G 100 bg seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaşıyor.
Her biri 50 litre kapasiteli iki yakıt deposuyla yeni Dacia Duster, toplam 1.235 km’ye kadar menzile ulaşıyor.
Benzin:
-TCe 90 bg (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman
-TCe 150 bg (4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman
-TCe 150 bg (4x2) ve 6 vitesli EDC otomatik şanzıman
Fabrika Çıkışlı Benzin&LPG
-ECO-G 100 bg (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman
Dizel:
-dCi 115 bg (4x2 veya 4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman
Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2
Liste Fiyatı 209.000
Kampanyalı fiyat 199.000
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2
Liste Fiyatı 219.000
Kampanyalı fiyat 209.000
Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2
Liste Fiyatı 241.000
Kampanyalı fiyat 229.900
Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4
Liste Fiyatı 241.000
Kampanyalı fiyat 229.900
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2
Liste Fiyatı 241.000
Kampanyalı fiyat 229.900
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4
Liste Fiyatı 327.000
Kampanyalı fiyat 259.900
Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2
Liste Fiyatı 254.000
Kampanyalı fiyat 241.900
Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2
Liste Fiyatı 262.000
Kampanyalı fiyat 249.900