Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu

Pazara sunulduğu günden bu yana, elde ettiği satış rakamlarıyla en başarılı Avrupalı otomobil olma özelliğini sürdüren Golf’ün sekizinci neslinin Türkiye yollarına çıkmasına sayılı günler kaldı. İşte 1974 yılından bugüne efsane haline gelen Golf'ün evrimi...

ntv.com.tr 04.03.2021 - 14:40 | Son Güncelleme : 04.03.2021 - 14:58

Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 1
Volkswagen Türkiye, sekizinci neslinin Türkiye’de satışa sunulmasına sayılı günler kaldı. Efsane modelinin 47 yıla dayanan başarılarla dolu bir hikayesi var. İşte ilk olarak 1974'te başlayan evrim...
Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 2

GOLF I - DÖNÜM NOKTASI

Tüm dünyada bir başarı hikayesi olarak kabul edilen Golf’ün ilk neslinin üretimi 1974 yılının Mart ayında Wolfsburg’da başladı ve aynı yılın Mayıs ayında satışa sunuldu. Arkadan itişli ve arkada yer alan motoruyla pazarın hakimi konumunda olan Beetle’ın selefi Golf, önden çekişli ve ön kısımda konumlandırılmış su soğutmalı motor akımının en önemli temsilcisi ve kompakt hatchback segmentinin yaratıcısı oldu.

Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 3

Giorgetto Giugiaro tarafından geliştirilen Golf Mk I’den beklenti son derece yüksekti. O tarihe kadar gelmiş geçmiş en başarılı otomobil olan ve 21.5 milyon adetten fazla üretim rakamıyla bir ikon haline gelmiş Beetle’ın, başarı hikayesini devam ettirmesi bekleniyordu. Tasarımı, geniş iç hacmi, modern ve güvenli sürüş konsepti sayesinde 1976 yılının Ekim ayında Golf’ün bir milyonuncusu banttan indi ve Beetle’in bayrağını yukarıya taşıyacağını kanıtlamış oldu. 

Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 4

1. nesil Golf'ün öne çıkan özellikleri arasında geniş iç hacim, üstün güvenlik özellikleri, pratik kullanıma uygunluk ve öne eğimli ön gövdesi sayesinde sürücü için net görüş açısı vardı. 

1976’da Golf GTI’ın pazara sunulmasıyla Volkwagen, bu segmenti daha dinamik bir hale getirdi. Kısa süre içerisinde kompakt spor konseptiyle birlikte anılacak olan bir model yaratmış oldu. 

1979’da, dünyanın en çok satılan cabriolet modeli olan Golf Cabriolet’nun lansmanının yapılması o zamanlar zaten “Golf Klasse” olarak bilinen bu segmente yeni bir hava getirdi. Golf 1 tüm versiyonları ile birlikte dünyanın dört bir yanında yaklaşık 7 milyon adet satış rakamına ulaşarak, Beetle’ın varisi olmaya değer bir otomobil olduğunu kanıtladı. 

Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 5

GOLF MK II - 1983 - 1991

1983 yılında, Volkswagen ikinci nesil Golf’u pazara sunarak segmentinde teknolojik ilklere de adım attı. Almanya’nın en önemli yazarlarından biri olan Florian Illies’in dönemin insanlarını ifade etmek için ortaya attığı “Golf nesli”, işte bu otomobille araba kullanmayı öğrendi. Golf Mk II, 1991 yılında üretimine son verilene kadar, 6.3 milyon adetlik bir üretime ulaştı ve Golf Mk I’den aldığı bayrağı başarı ile taşımaya devam etti.

Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 6
  1. nesil ile Golf’ün, dış tasarım detayları çok fazla değişmese de boyutları 170 mm artarak yenilendi. Volkswagen, aynı zamanda hava sürtünme katsayısı değerini de 0.42’den 0.34’e düşürerek, otomobilin aerodinamiğini de ciddi oranda geliştirmeyi başardı. 
Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 7

1984 yılında ilk kez katalitik konvertör, 1986 yılında ise kilitlenme karşıtı fren sistemi (ABS) ve hidrolik direksiyon sistemi kullanıldı. 1988 yılında üretilen Rallye Golf G60, 160 PS üreten G-Lader supercharger bir motora sahipti. Aynı yıl, Golf üretimi 10 milyon adedi buldu. 1990 yılında, dört tekerlekten çekişli Tiguan’ın atası sayılabilecek Volkswagen Golf Country üretildi. 1991’den itibaren Golf Mk II üretimi sadece Wolfsburg’da değil, Zwickau (Saksonya) yakınlarındaki Mosel tesisinde de başladı. 

Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 8

GOLF III (1991-1998)

Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 9
Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 10

GOLF IV (1997-2003)

Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 11
Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 12

GOLF V (2003-2009)

Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 13
Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 14

GOLF VI (2009-2012 )

Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 15
Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 16

GOLF VII (2012-2020)

Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 17
Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 18

Golf 8

Volkswagen Golf 8, bir öndeki jenerasyonuna göre daha teknolojik donanımlarla geliyor. Uzunluğu 4284 mm'ye çıkarılan Golf 8'in genişlik, yükseklik ve aks mesafesi değerleri ise sırasıyla 1789, 1456 ve 2636 mm.

Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 19

Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display”, 10” genişliğinde yüksek çözünürlüklü TFT LCD ekranıyla, tüm veri ve bilgileri direkt olarak sürücünün görüş alanına yansıtıyor.  

IQ. LIGHT - LED Matrix farlar, her bir farın içinde bulunan 22 adet bağımsız LED modül ile farklı hava ve yol şartlarında en optimum aydınlatmayı garanti ediyor. Zayıf görüş koşulları için özel bir fonksiyonu da bulunan statik viraj farları, “Şehir İçi”, “Standart” ve “Otoban” olmak üzere 3 farklı uzun far modu ve entegre dinamik sinyal lambaları ile IQ. LIGHT - LED Matrix farlar, ayrıca düşük enerji tüketimleri ile yakıt ekonomisine de katkı sağlıyor. 

Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu - 20

MİLD HYBRİD TEKNOLOJİSİ

Yeni Golf, dünyaca ünlü TSI motorlarını kullanmaya devam ediyor. Yeni 1.0 TSI 110 PS EVO, 1.0 eTSI 110 PS EVO ve 1.5 eTSI 150 PS EVO motorlar, aynı zamanda değişken emme ve egzoz subap zamanlaması ve 350 bar gibi yüksek basınca sahip direkt benzin enjeksiyonu ile donatılmış. 

Yeni eTSI, ayrıca Aktif Silindir Yönetimine “ACT” ve eşsiz bir Mild Hybrid teknolojisine sahip. 48V’luk bir Lithium-ion batarya’dan güç alan Hybrid sistem, kalkışlarda ve ek güç ihtiyacı olduğunda devreye girerek 0,4 lt/100 km’ye kadar ek yakıt tasarrufu sağlıyor. Bataryalar, frenleme ve benzinli motorun çalışması sırasında kendi kendine şarj oluyor. 

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER