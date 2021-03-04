Yeni Golf, Türkiye için gün sayıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu

ntv.com.tr 04.03.2021 - 14:40 | Son Güncelleme : 04.03.2021 - 14:58
Tüm dünyada bir başarı hikayesi olarak kabul edilen Golf’ün ilk neslinin üretimi 1974 yılının Mart ayında Wolfsburg’da başladı ve aynı yılın Mayıs ayında satışa sunuldu. Arkadan itişli ve arkada yer alan motoruyla pazarın hakimi konumunda olan Beetle’ın selefi Golf, önden çekişli ve ön kısımda konumlandırılmış su soğutmalı motor akımının en önemli temsilcisi ve kompakt hatchback segmentinin yaratıcısı oldu.
Giorgetto Giugiaro tarafından geliştirilen Golf Mk I’den beklenti son derece yüksekti. O tarihe kadar gelmiş geçmiş en başarılı otomobil olan ve 21.5 milyon adetten fazla üretim rakamıyla bir ikon haline gelmiş Beetle’ın, başarı hikayesini devam ettirmesi bekleniyordu. Tasarımı, geniş iç hacmi, modern ve güvenli sürüş konsepti sayesinde 1976 yılının Ekim ayında Golf’ün bir milyonuncusu banttan indi ve Beetle’in bayrağını yukarıya taşıyacağını kanıtlamış oldu.
1. nesil Golf'ün öne çıkan özellikleri arasında geniş iç hacim, üstün güvenlik özellikleri, pratik kullanıma uygunluk ve öne eğimli ön gövdesi sayesinde sürücü için net görüş açısı vardı.
1976’da Golf GTI’ın pazara sunulmasıyla Volkwagen, bu segmenti daha dinamik bir hale getirdi. Kısa süre içerisinde kompakt spor konseptiyle birlikte anılacak olan bir model yaratmış oldu.
1979’da, dünyanın en çok satılan cabriolet modeli olan Golf Cabriolet’nun lansmanının yapılması o zamanlar zaten “Golf Klasse” olarak bilinen bu segmente yeni bir hava getirdi. Golf 1 tüm versiyonları ile birlikte dünyanın dört bir yanında yaklaşık 7 milyon adet satış rakamına ulaşarak, Beetle’ın varisi olmaya değer bir otomobil olduğunu kanıtladı.
1983 yılında, Volkswagen ikinci nesil Golf’u pazara sunarak segmentinde teknolojik ilklere de adım attı. Almanya’nın en önemli yazarlarından biri olan Florian Illies’in dönemin insanlarını ifade etmek için ortaya attığı “Golf nesli”, işte bu otomobille araba kullanmayı öğrendi. Golf Mk II, 1991 yılında üretimine son verilene kadar, 6.3 milyon adetlik bir üretime ulaştı ve Golf Mk I’den aldığı bayrağı başarı ile taşımaya devam etti.
1984 yılında ilk kez katalitik konvertör, 1986 yılında ise kilitlenme karşıtı fren sistemi (ABS) ve hidrolik direksiyon sistemi kullanıldı. 1988 yılında üretilen Rallye Golf G60, 160 PS üreten G-Lader supercharger bir motora sahipti. Aynı yıl, Golf üretimi 10 milyon adedi buldu. 1990 yılında, dört tekerlekten çekişli Tiguan’ın atası sayılabilecek Volkswagen Golf Country üretildi. 1991’den itibaren Golf Mk II üretimi sadece Wolfsburg’da değil, Zwickau (Saksonya) yakınlarındaki Mosel tesisinde de başladı.
Volkswagen Golf 8, bir öndeki jenerasyonuna göre daha teknolojik donanımlarla geliyor. Uzunluğu 4284 mm'ye çıkarılan Golf 8'in genişlik, yükseklik ve aks mesafesi değerleri ise sırasıyla 1789, 1456 ve 2636 mm.
Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display”, 10” genişliğinde yüksek çözünürlüklü TFT LCD ekranıyla, tüm veri ve bilgileri direkt olarak sürücünün görüş alanına yansıtıyor.
IQ. LIGHT - LED Matrix farlar, her bir farın içinde bulunan 22 adet bağımsız LED modül ile farklı hava ve yol şartlarında en optimum aydınlatmayı garanti ediyor. Zayıf görüş koşulları için özel bir fonksiyonu da bulunan statik viraj farları, “Şehir İçi”, “Standart” ve “Otoban” olmak üzere 3 farklı uzun far modu ve entegre dinamik sinyal lambaları ile IQ. LIGHT - LED Matrix farlar, ayrıca düşük enerji tüketimleri ile yakıt ekonomisine de katkı sağlıyor.
Yeni Golf, dünyaca ünlü TSI motorlarını kullanmaya devam ediyor. Yeni 1.0 TSI 110 PS EVO, 1.0 eTSI 110 PS EVO ve 1.5 eTSI 150 PS EVO motorlar, aynı zamanda değişken emme ve egzoz subap zamanlaması ve 350 bar gibi yüksek basınca sahip direkt benzin enjeksiyonu ile donatılmış.
Yeni eTSI, ayrıca Aktif Silindir Yönetimine “ACT” ve eşsiz bir Mild Hybrid teknolojisine sahip. 48V’luk bir Lithium-ion batarya’dan güç alan Hybrid sistem, kalkışlarda ve ek güç ihtiyacı olduğunda devreye girerek 0,4 lt/100 km’ye kadar ek yakıt tasarrufu sağlıyor. Bataryalar, frenleme ve benzinli motorun çalışması sırasında kendi kendine şarj oluyor.