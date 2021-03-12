Yeni Golf, Türkiye'de yollara çıkıyor: Dünden bugüne efsanenin yolculuğu

1. nesil Golf'ün öne çıkan özellikleri arasında geniş iç hacim, üstün güvenlik özellikleri, pratik kullanıma uygunluk ve öne eğimli ön gövdesi sayesinde sürücü için net görüş açısı vardı.

1976’da Golf GTI’ın pazara sunulmasıyla Volkwagen, bu segmenti daha dinamik bir hale getirdi. Kısa süre içerisinde kompakt spor konseptiyle birlikte anılacak olan bir model yaratmış oldu.

1979’da, dünyanın en çok satılan cabriolet modeli olan Golf Cabriolet’nun lansmanının yapılması o zamanlar zaten “Golf Klasse” olarak bilinen bu segmente yeni bir hava getirdi. Golf 1 tüm versiyonları ile birlikte dünyanın dört bir yanında yaklaşık 7 milyon adet satış rakamına ulaşarak, Beetle’ın varisi olmaya değer bir otomobil olduğunu kanıtladı.