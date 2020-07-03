Yeni Land Rover Defender Türkiye'de (Türkiye Fiyatı ve özellikleri neler?)

ntv.com.tr 03.07.2020 - 09:34
İlk olarak Defender 110 versiyonuyla Türkiye’de yollarla buluşacak olan Yeni Land Rover Defender’da, 240 HP güç üreten D240 2.0 litrelik dizel motorla birlikte, S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği sunuluyor.
Yeni Land Rover Defender’ın Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik: “Land Rover’ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4x4 modeli olan Yeni Land Rover Defender, 70 yılı aşkın tarihinde yeni bir dönem açıyor. Yepyeni teknolojilerle geliştirilen, arazi özellikleriyle geçmişin izlerine sadık kalan ve aynı zamanda şehir kullanımı için de benzersiz özellikler sunan Land Rover’ın bu efsanevi modeli, dünyaya şeklini vermek için aramıza geri döndü" dedi.
Yeni Defender 110, opsiyonel olarak sunulan 5 + 2 oturma konfigürasyonu ile kalabalık seyahat imkanının yanında, ikinci sıra koltukların arkasında 1.075 litre, ikinci sıra katlandığında ise 2.380 litreye kadar geniş bir yük alanı sunuyor. Ayrıca, daha fazla eşya taşımak istendiği zaman araçtaki üçüncü kişinin rahat bir yolculuk yapabilmesi için ön tarafta üç kişilik bir oturma düzeni de opsiyonel olarak sunulan özellikler arasında yerini alıyor.
Yeni Defender, 900 mm derinliğindeki sulardan rahatlıkla geçebilirken, 0.38Cd sürtünme katsayısı ile aerodinamik olarak da kendini kanıtlıyor.