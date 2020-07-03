Yeni Land Rover Defender Türkiye'de (Türkiye Fiyatı ve özellikleri neler?)

1948 yılında ilk kez Amsterdam Otomobil Fuarı’nda tanıtıldıktan sonra kaşiflerin yol arkadaşı olan Land Rover Defender, en yeni teknolojilerle tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni Land Rover Defender, 4 Temmuz itibariyle Türkiye'de satışta olacak.

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ntv.com.tr 03.07.2020 - 09:34

Land Rover tarihinde yeni bir kilometre taşı olan Yeni Defender, online basın lansmanıyla tanıtıldı.

1948 yılında ilk kez Amsterdam Otomobil Fuarı’nda tanıtıldıktan sonra 70 yılı aşan geçmişiyle efsaneye dönüşen Land Rover Defender, en yeni teknolojilerle tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Land Rover’ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4x4 modeli olan Yeni Land Rover Defender, 4 Temmuz itibariyle yetkili satıcılarda 1 milyon 30 bin TL’den başlayan liste fiyatıyla görücüye çıkıyor.

İlk olarak Defender 110 versiyonuyla Türkiye’de yollarla buluşacak olan Yeni Land Rover Defender’da, 240 HP güç üreten D240 2.0 litrelik dizel motorla birlikte, S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği sunuluyor.

"DÜNYAYA ŞEKLİNİ VERMEK İÇİN ARAMIZA GERİ DÖNDÜ" Yeni Land Rover Defender’ın Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik: “Land Rover’ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4x4 modeli olan Yeni Land Rover Defender, 70 yılı aşkın tarihinde yeni bir dönem açıyor. Yepyeni teknolojilerle geliştirilen, arazi özellikleriyle geçmişin izlerine sadık kalan ve aynı zamanda şehir kullanımı için de benzersiz özellikler sunan Land Rover’ın bu efsanevi modeli, dünyaya şeklini vermek için aramıza geri döndü" dedi.

Yeni Defender 110, opsiyonel olarak sunulan 5 + 2 oturma konfigürasyonu ile kalabalık seyahat imkanının yanında, ikinci sıra koltukların arkasında 1.075 litre, ikinci sıra katlandığında ise 2.380 litreye kadar geniş bir yük alanı sunuyor. Ayrıca, daha fazla eşya taşımak istendiği zaman araçtaki üçüncü kişinin rahat bir yolculuk yapabilmesi için ön tarafta üç kişilik bir oturma düzeni de opsiyonel olarak sunulan özellikler arasında yerini alıyor.

Yeni Defender, 900 mm derinliğindeki sulardan rahatlıkla geçebilirken, 0.38Cd sürtünme katsayısı ile aerodinamik olarak da kendini kanıtlıyor.

ClearSight iç dikiz aynası, uzun yolculuklarda ekipmanlar görüşü kısıtladığında, aracın üstünde yer alan kamera sayesinde anlık olarak aracın arkasındaki görüntüyü dikiz aynasına yansıtıyor ve her zaman engelsiz bir görüş sağlıyor. 3D Çevre Görüş Kamera sisteminin bir parçası olarak sunulan ClearSight Ground View özelliği, Yeni Defender’ın 10 inçlik Pivi Pro ekranından zeminin adeta cam bir yüzeyden bakıyorcasına kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca, aracın alt kısmı ve tekerlekler de dahil olmak üzere çeşitli açılardan sağlanan görüntülerle, kullanım kolaylığı en üst seviyeye taşınıyor.

Pivi Pro bilgi-eğlence sistemine sahip Yeni Defender, yeni nesil 10 inçlik dokunmatik ekranıyla sık kullanılan işlemleri ve özellikleri ana ekranda tek başına görebilmeye imkan sağlayan bir düzen yaratıyor. 12,3 inç yüksek çözünürlüklü Interaktif Sürücü Ekranı’na sahip Yeni Defender, sürücülerin çok sayıda önemli bilgiyi bir arada görüntüleyebilmesini sağlarken, tam ekran harita, telefon ve medya işlevlerini de içerecek şekilde kişiselleştirilebiliyor. SE, HSE ve First Edition paketlerinde standart olarak yer alan Kör Nokta Asistanı, Güvenli Çıkış Monitörü ve Arka Trafik Monitörü ile tüm donanım paketlerinde standart olan Derinlik Sensörü’yle gelen Yeni Defender, sürücülerine çok daha güvenli bir sürüş keyfi sunuyor.

Aracın SE modeli 1 milyon 135 bin 719 TL'ye

HSE modeli 1 milyon 256 bin 521 TL'den

FIRST EDITION versiyonu ise 1 milyon 304 bin 842 TL'den satışa sunulacak.