Yeni Mercedes-AMG GLB 35 tanıtıldı
ntv.com.tr
Mercedes'in daha önce birçok kez casuslara yakalanan Mercedes-AMG GLB 35 modeli tanıtıldı.
-
1Mercedes-AMG GLB 35 modelinin tanıtımı yapıldı.
-
22.0 litrelik turboşarjlı motor kullanılan model, 306 beygir güç ve 400 Nm tork üretebilecek.
-
3Yedi koltuklu GLB modelinin 0'dan 100'e hızlanması 5.2 saniye sürerken, maksimum hızlanması 250 km/s.
-
4Araç, çift kavramalı yedi ileri otomatik şanzımana ve 4Matic dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Standart versiyonunda sunulan Eco ve Sport modlarının yerini AMG'nin Slippery, Comfort, Sport ve Sport + modları aldı.
-
5Fiyatı açıklanmayan yeni Mercedes-AMG GLB 35’in satışlarının 2020 yılın başlaması bekleniyor.
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10