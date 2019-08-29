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Yeni Mercedes-AMG GLB 35 tanıtıldı

ntv.com.tr

Mercedes'in daha önce birçok kez casuslara yakalanan Mercedes-AMG GLB 35 modeli tanıtıldı.

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    Mercedes-AMG GLB 35 modelinin tanıtımı yapıldı.
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    2.0 litrelik turboşarjlı motor kullanılan model, 306 beygir güç ve 400 Nm tork üretebilecek.
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    Yedi koltuklu GLB modelinin 0'dan 100'e hızlanması 5.2 saniye sürerken, maksimum hızlanması 250 km/s.
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    Araç, çift kavramalı yedi ileri otomatik şanzımana ve 4Matic dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Standart versiyonunda sunulan Eco ve Sport modlarının yerini AMG'nin Slippery, Comfort, Sport ve Sport + modları aldı.
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    Fiyatı açıklanmayan yeni Mercedes-AMG GLB 35’in satışlarının 2020 yılın başlaması bekleniyor.
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