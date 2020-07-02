Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye’de (Yeni GLA'nın satış fiyatı ne kadar?)

MODERN VE KALİTELİ İÇ MEKâN

Yeni GLA’da, ön konsol sürücü ve yolcu tarafı görsel olarak ayrılmış temel bir gövdeden oluşuyor. Söz konusu ekranlar iki adet 7 inçlik (17,78 cm), biri 7 ve diğeri 10,25 inç (26 cm) ve iki adet 10,25 inç olmak üzere üç farklı versiyon olarak sunuluyor.

Toplam beş adet havalandırma çıkışı, türbin motorlarını andıran yuvarlak görünümü ile şık ve sportif bir görüntü sergiliyor. Kapı panelleri ile konsol tasarım olarak birbiri ile bütünleşiyor.