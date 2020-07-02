Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye’de (Yeni GLA'nın satış fiyatı ne kadar?)

ntv.com.tr 02.07.2020 - 09:25
Mercedes-Benz’in kompakt SUV sınıfındaki ilk modeli olan GLA, tamamen yenilenen ikinci jenerasyonu ile Temmuz ayından itibaren Türkiye’de satışa sunuldu.
Yeni GLA, altıncı model olarak Mercedes-Benz’in kompakt sınıf model ailesini tamamlarken, aynı zamanda markanın SUV ürün gamının giriş seviyesini oluşturuyor.
163 HP’lik turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu Yeni Mercedes-Benz GLA 200, 412.500 TL’den başlayan Progressive donanım paketine ve 454.000 TL’den başlayan AMG donanım paketine sahip.
Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan yeni GLA’nın Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Yeni Mercedes-Benz GLA, şehir hayatının macerasını yaşayanların SUV’si. Off-road karakterli araçların sağlam yapısını, konforlu şehir aracı kimliğiyle aynı modelde bir arada sunuyoruz. Tasarıma ve güvenliğe önem veren, aynı zamanda macera ruhlu kitleyi Yeni GLA ile birlikte Mercedes-Benz markasıyla tanıştırmayı umuyoruz.” dedi.
Mercedes-Benz olarak Premium kompakt SUV sınıfında Yeni GLB ve Yeni GLA ile iki ayrı alternatif sunarak farklı beklentileri karşılayacaklarını ifade eden Şükrü Bekdikhan, “Yeni A-Serisi Hatchback ile başlattığımız kompakt sınıftaki model yenileme atağımızı, geçtiğimiz ay satışa sunduğumuz Yeni GLB ve Temmuz 2020 itibarıyla satışına başladığımız Yeni GLA ile tamamlıyoruz. Böylece kompakt sınıfta toplam altı farklı seçenek sunarak, müşterilerimizin talep ve beklentilerini daha fazla karşılar pozisyona geleceğiz. Yeni GLA’nın da katkısıyla Premium kompakt segmentteki atağımızı sürdürüyor ve GLA satışlarımızın en az üçte birinin daha önce Mercedes-Benz markasını deneyimlememiş kişilerden olmasını hedefliyoruz” dedi.
Yeni Mercedes-Benz GLA'da an bölümde başlayan çizgi A sütununu takip ederek kompakt cam alanların oluşturduğu yaşam alanıyla bütünleşiyor. Motor kaputunun üstündeki “güç kubbeleri” kadar 20 inç’e kadar jantlar seçenekleriyle de kendinden emin ve dinamik tasarımı vurguluyor.
Yeni GLA’da, ön konsol sürücü ve yolcu tarafı görsel olarak ayrılmış temel bir gövdeden oluşuyor. Söz konusu ekranlar iki adet 7 inçlik (17,78 cm), biri 7 ve diğeri 10,25 inç (26 cm) ve iki adet 10,25 inç olmak üzere üç farklı versiyon olarak sunuluyor.
Toplam beş adet havalandırma çıkışı, türbin motorlarını andıran yuvarlak görünümü ile şık ve sportif bir görüntü sergiliyor. Kapı panelleri ile konsol tasarım olarak birbiri ile bütünleşiyor.
Daha yüksek ve daha dik konumlandırılan sürücü ve ön yolcu oturma pozisyonu, öncüsüne oranla daha fazla SUV karakteri sunuyor. Sürücü ve ön yolcu, Yeni GLA’da A-Serisi’ne kıyasla 140 mm ve B-Serisi’ne kıyasla 50 mm daha yüksekte oturuyor. Yüksek oturma pozisyonu kadar daha ince sütun tasarımlarının da katkısıyla daha fazla görüş alanı sunuluyor.
DISTRONIC, aktif takip yardımcısı, duran aracı algılayarak fren yapıyor, aktif park yardımcısı ve navigasyon ile birlikte dur-kalk trafikte otonom olarak duruyor ve öndeki araca bağlı olarak otomatik olarak tekrar harekete geçiyor ve ayrıca ECO sürüş modunda “süzülme” fonksiyonunu devreye sokuyor.
Aktif direksiyon yardımcısı; otomobil durduktan sonra merkezi kilitleri açarak acil durum çağrısı yapan SOS fonksiyonu ile aktif acil durdurma yardımcısı, navigasyon ile birlikte aktif şerit değiştirme yardımcısı, otoyollardaki dur-kalk sıkışıklığında 60 km/s’nin altındaki hızlarda acil durum şerit yardımcısı gibi fonksiyonları bünyesinde barındırıyor.
Hız sınırına otomatik uyarlama yardımcısı, trafik işareti tanımlama sistemi üzerinden hız limitlerini algılayarak bunu otomobile uyarlamakla kalmıyor, aynı zamanda viraj, kavşak, gişe, yol ağzı ve navigasyon ile birlikte trafik sıkışıklığı olan noktalarda otomobilin hızını otomatik olarak uyarlıyor.
PRE-SAFE® PLUS olası bir çarpışma riskini algılıyor. Çarpışma riskinin devam etmesi halinde sistem olası bir arkadan çarpma sonrası oluşması muhtemel savrulmayı önlemek üzere sabit duran otomobile fren kuvveti uyguluyor.
Kör nokta yardımcısı, sürücünün kör noktasında bulunan araçlar dışında bisikletlileri de algılıyor. Sistem ayrıca ilk kez park halindeki otomobilinden inen sürücüyü risk bölgesinde yaklaşmakta olan bir araç olması halinde dikiz aynasındaki küçük bir bildirimle görsel olarak uyarıyor. Sürücünün görsel bildirime rağmen otomobilinden çıkmak için elini kapı koluna atması halinde ise devreye bir de sesli bir uyarı tonu giriyor. 2 m/s’den daha hızlı araçları algılayan sistem otomobil park halindeyken ve motor stop edildikten sonra tam 3 dakika boyunca etkin kalmaya devam ediyor. Sürüş Yardım Paketi’nin parçası olan aktif kör nokta yardımcısı, kör nokta veya kritik bölge içerisinde bir araç olması halinde aktif olarak fren yapabiliyor.