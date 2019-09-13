Yeni Mercedes-Benz GLC Türkiye'de

1 Yeni Mercedes-Benz GLC, asfalt ve asfalt dışı yollardaki üstün sürüş özellikleri, geniş yaşama alanı, fonksiyonellik ve konforuyla, Türkiye'de Eylül 2019 itibarıyla benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunuldu.

2 Ayrıca modelin yeni neslinde daha da gelişmiş öncü teknolojiler, benzersiz ve dinamik tasarım, bağlanabilirlik ve en gelişmiş bilgi-eğlence sistemleri devreye giriyor.

3 Dış tasarım, geniş gövde ve dikkat çekici tasarım detaylarıyla sportif bir görünüm sergiliyor. Tasarım detayları, önden arkaya kadar uzanan krom eklentiler, yeni tasarımlı farlar ve sert hatlara sahip ön ızgara, güçlü bir arazi aracı görünümünü beraberinde getiriyor. Markanın imajına uygun olarak iç mekânda, lüks ve kullanıcı dostu donanımlar çok başarılı bir şekilde harmanlanıyor; kaliteli bir işçilikle iç mekânda bilgi ve eğlence sistemine ait daha geniş dokunmatik ekranlar sunuluyor.

4 Yeni Mercedes-Benz GLC’deki en önemli gelişmelerden biri yeni nesil MBUX - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi. Dokunmatik ekranlara sahip bilgi ve eğlence sistemi, arttırılmış gerçeklik özelliğine sahip navigasyon, tuş veya “Hey Mercedes!” anahtar sözcüğü ile etkinleştirilebilen akıllı sesli komut sistemi, bağlanabilirlik özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzüyle yenilenen GLC’yi en güncel teknik standartlar noktasına taşıyor.

5 Makyajla birlikte kapsamları daha geliştirilen sürüş destek sistemleri arasında yer alan DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı ve Aktif Direksiyon Yardımcısı, sürücüyü mesafe takibi ve aracı yönlendirme konusunda destekleyerek sürüş konforu ve güvenliğe katkı sağlıyor. Sistem, aracın hızını virajlarda veya kavşaklarda otomatik olarak ayarlarken, direksiyon yardımcısı şeritte kalmaya ve şerit değiştirmeye yardımcı oluyor. Sürücünün yaklaşmakta olan trafiği gözden kaçırması halinde Aktif Fren Yardımcısı’nın dönüş fonksiyonu fren yaparak, olası çarpışma riskinin önüne geçiyor.

6 Dış tasarımdaki yalın tasarım dilini iç tasarımda da devam ettiren GLC’nin giriş seviyesinde siyah bir ön konsola yer verilirken, orta konsol isteğe bağlı olarak piyano siyahı veya meşe ve ceviz olmak üzere iki farklı ahşap uygulamasıyla hareketlendiriliyor. Orta konsoldaki gerçek ahşap kaplamalar en üst seviyedeki el işçiliğiyle üretiliyor.

7 Yeni GLC, en güncel 4 silindirli benzinli ve dizel motor seçenekleri sayesinde daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Ayrıca yeni benzinli motor teknolojisiyle de yüksek verimlilik sunuyor.