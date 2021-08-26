Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi

Mercedes-Benz’in 2012 yılından itibaren satışta olan modeli Citan yenilendi. Tamamen yenilenen model eCitan logosuyla da elektrik teknolojisine kavuştu. Alman devi Mercedes-Benz hafi ticari araç ürün gamına yenilenen Citan'ı da ekledi. Araç, Daimler-Renault ortaklığının ürünü olarak Kangoo ailesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. “Panelvan” ve “Tourer” olarak iki versiyonda satışa sunulacak olan Citan, BASE ve PRO donanımlarıyla gelecek. Aracın tamamen elektrikli versiyonu e-Citan versiyonu önümüzdeki sene satışa çıkacak. T-Serisi adıyla satılacak minivan versiyonu ise daha sonra gelecek. Citan her ne kadar Renault Kongoo benzeri olsa da Mercedes-Benz dokunuşları yine dikkat çekiyor. Tamamen yenilenen ön taraf Mercedes ticari ailesiyle uyumlu hale getirilmiş. Yine arka tarafta stop lambaları tamamen LED'lerle değiştirilmiş. Aracın kabin içindeki yalıtımı güçlendirilerek konfor arttırılmaya çalışılmış. Yeni dizel motor seçenekleri gelen Citan 74, 94, 115 beygir güç alternatifleriyle alınabilecek. \nBenzinli motor tercihlerinde ise 1.3 litrelik turbo ile 101 bg güç ve 130 bg güç üretebilen versiyonlar yer alıyor. Yeni Citan önümüzdeki aydan itibaren satışta olacak.