Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi

Alman devi Mercedes-Benz hafi ticari araç ürün gamına yenilenen Citan'ı da ekledi. Araç, Daimler-Renault ortaklığının ürünü olarak Kangoo ailesine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

“Panelvan” ve “Tourer” olarak iki versiyonda satışa sunulacak olan Citan, BASE ve PRO donanımlarıyla gelecek.

T-Serisi adıyla satılacak minivan versiyonu ise daha sonra gelecek.

Citan her ne kadar Renault Kongoo benzeri olsa da Mercedes-Benz dokunuşları yine dikkat çekiyor.