Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi

Mercedes-Benz’in 2012 yılından itibaren satışta olan modeli Citan yenilendi. Tamamen yenilenen model eCitan logosuyla da elektrik teknolojisine kavuştu.

ntv.com.tr 26.08.2021 - 11:15

Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi - 1
Alman devi Mercedes-Benz hafi ticari araç ürün gamına yenilenen Citan'ı da ekledi. Araç, Daimler-Renault ortaklığının ürünü olarak Kangoo ailesine benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi - 2
“Panelvan” ve “Tourer” olarak iki versiyonda satışa sunulacak olan Citan, BASE ve PRO donanımlarıyla gelecek.
Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi - 3
Aracın tamamen elektrikli versiyonu e-Citan versiyonu önümüzdeki sene satışa çıkacak.
Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi - 4
T-Serisi adıyla satılacak minivan versiyonu ise daha sonra gelecek.
Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi - 5
Citan her ne kadar Renault Kongoo benzeri olsa da Mercedes-Benz dokunuşları yine dikkat çekiyor.
Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi - 6
Tamamen yenilenen ön taraf Mercedes ticari ailesiyle uyumlu hale getirilmiş.
Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi - 7
Yine arka tarafta stop lambaları tamamen LED'lerle değiştirilmiş.
Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi - 8
Aracın kabin içindeki yalıtımı güçlendirilerek konfor arttırılmaya çalışılmış.
Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi - 9

Yeni dizel motor seçenekleri gelen Citan 74, 94, 115 beygir güç alternatifleriyle alınabilecek. 

Benzinli motor tercihlerinde ise 1.3 litrelik turbo ile 101 bg güç ve 130 bg güç üretebilen versiyonlar yer alıyor. 

Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi - 10
Yeni Citan önümüzdeki aydan itibaren satışta olacak.
Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi - 11
Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi - 12
Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi - 13
Yeni Mercedes Citan elektrik seçeneğiyle geldi - 14

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