Yeni T-Roc Türkiye yollarına çıkıyor

Opsiyonel olarak sunulan IQ.LIGHT LED Matrix farların her bir far modülünde 24 LED hüzmesi bulunuyor. Bu sistem, farklı sürüş ve hava koşullarına uyarlanarak, yolu optimum şekilde aydınlatıyor. IQ.LIGHT LED Matrix farlar ile birlikte uzun hüzme içerisinde akıllı şekilde geçiş yapan ve böylece karşıdan gelen diğer sürücülerin rahatsız olmasını engelleyen Dinamik Uzun Far Asistanı fonksiyonu da isteğe bağlı olarak alınabiliyor.

Yeni T-Roc’ta, ayrıca ön radyatör ızgarasında ışık şeridi, yeni tasarım kayar sinyalli ve animasyon özelliğine sahip arka LED Stop lambaları opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.