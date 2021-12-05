Yeni Tiguan Allspace Türkiye'de satışa sunuldu

Haberler - ntv.com.tr 05.12.2021 - 10:47 | Son Güncelleme : 05.12.2021 - 10:51
Volkswagen, popüler SUV modeli Tiguan’ın uzun versiyonu Tiguan Allspace’i güncelledi. Tiguan Allspace yenilenen makyajlı versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu.
Tiguan’ın “Long Wheel Base” (LWB) versiyonu olan Allspace, 2017 yılında tanıtıldı ve bugüne kadar toplam 1,5 milyonluk bir satış adedine ulaştı. Dünya genelinde satılan tüm Tiguan‘ların yarısından fazlası Allspace versiyonu ile tercih ediliyor.
Beş veya 7 koltuklu seçeneği ile satışa sunulan modelde, arka koltuklar ve üçüncü sıradaki bağımsız koltuklar kullanım gereksinimine bağlı olarak katlanabiliyor. Yeni Tiguan Allspace'teki tüm oturma sıraları katlandığında 5 koltuklu model 1.920 litreye, isteğe bağlı olarak sunulan 7 koltuklu model ise 1.775 litreye kadar bir yükleme hacmi sunuyor.
Yeni Tiguan Allspace’de sunulan turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu TSI motor, 7 vitesli DSG şanzımanla 150 PS güç üretiyor. 1,5 litre TSI motor Aktif Silindir Yönetimi (ACT) teknolojisiyle donatılmış.
Tiguan Allspace, ilk defa sunulan Oryx Beyaz, Petrol Mavisi ve Mercan Kırmızı gibi yeni seçenekler de dahil olmak üzere sekiz farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.
Tiguan Allspace’in donanım paketleri de yeniden düzenlendi. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde satışa sunuluyor.
Yeni Tiguan Allspace’in Türkiye’deki giriş donanım seviyesi Life’ta LED ön farlar ve LED gündüz sürüş farları, hız sabitleyici “Cruise Control”, 8 inç boyutundaki renkli dokunmatik ekrana sahip bilgi ve eğlence sistemi, çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi, 10,25 inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yeni nesil dijital gösterge paneli “Active Info Display”, App Connect, 3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, elektrikli açılır bagaj kapağı, otomatik katlanır yan aynalar, karartılmış arka ve arka yan camlar, gümüş tavan rayları ve 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar standart olarak sunuluyor.
Elegance ve R-Line donanım seviyesinde IQ. LIGHT – LED Matrix ön farlar, ön kısımda logoya uzanan dekoratif LED aydınlatma, yeni tasarım jantlar öne çıkan ekipmanlar olarak dikkat çekiyor. 30 renkli ambiyans aydınlatması iç mekanın her gün veya her yolculukta farklı görünmesini sağlıyor. Elegance donanım paketinden itibaren standart olarak sunulan kolay açılır kapanır bagaj kapağı “Easy Open/Close” sayesinde bir ayak hareketiyle bagajı açıp kapatmak mümkün. Elegance donanım seviyesinden itibaren standart olarak sunulan ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı deri direksiyon ve panoramik açılır cam tavan Tiguan Allspace’te konfor ekipmanları olarak öne çıkıyor.
Yeni nesil Tiguan Allspace'te tüm ısıtma ve havalandırma fonksiyonları, orta konsoldaki yeni dijitalleştirilmiş kumanda paneli üzerinden kontrol ediliyor. Dokunmatik ve kaydırma hassasiyetine sahip yüzeyler fiziki kumandaların yerini almış.
Volkswagen'in sürüş asistan sistemleri için marka çatısı olan IQ.DRIVE, kısmi otonom sürüş deneyiminin yolunu açan teknolojileri bir araya getiriyor. Tiguan Allspace’de isteğe bağlı olarak sunulan Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” dışında Yeni Tiguan Allspace’de Acil Durum Asistanı “Emergency Assist”, Proaktif Yolcu Koruma Sistemi “Proactive Passenger Protection System”, yaya algılama özelliğine sahip Ön Bölge Asistanı “Front Assist”, Adaptif Hız Sabitleyici “ACC”, Şerit Değiştirme Asistanı “Side Assist” gibi asistan sistemleri opsiyonel olarak sunuluyor.
Yeni Tiguan Allspace'in Life donanımı 796,200 TL'den, Elegance donanımı 890,300 TL'den, R-Line donanımı ise 965,300 TL'den Türkiye'de satışa sunuldu.