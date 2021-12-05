Yeni Tiguan Allspace Türkiye'de satışa sunuldu

Yeni Tiguan Allspace’in Türkiye’deki giriş donanım seviyesi Life’ta LED ön farlar ve LED gündüz sürüş farları, hız sabitleyici “Cruise Control”, 8 inç boyutundaki renkli dokunmatik ekrana sahip bilgi ve eğlence sistemi, çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi, 10,25 inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yeni nesil dijital gösterge paneli “Active Info Display”, App Connect, 3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, elektrikli açılır bagaj kapağı, otomatik katlanır yan aynalar, karartılmış arka ve arka yan camlar, gümüş tavan rayları ve 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar standart olarak sunuluyor.

Elegance ve R-Line donanım seviyesinde IQ. LIGHT – LED Matrix ön farlar, ön kısımda logoya uzanan dekoratif LED aydınlatma, yeni tasarım jantlar öne çıkan ekipmanlar olarak dikkat çekiyor. 30 renkli ambiyans aydınlatması iç mekanın her gün veya her yolculukta farklı görünmesini sağlıyor. Elegance donanım paketinden itibaren standart olarak sunulan kolay açılır kapanır bagaj kapağı “Easy Open/Close” sayesinde bir ayak hareketiyle bagajı açıp kapatmak mümkün. Elegance donanım seviyesinden itibaren standart olarak sunulan ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı deri direksiyon ve panoramik açılır cam tavan Tiguan Allspace’te konfor ekipmanları olarak öne çıkıyor.