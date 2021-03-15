Yeni Volkswagen Golf Türkiye'de (Fiyatı belli oldu)

ntv.com.tr 15.03.2021 - 14:30
Volkswagen Golf'ün Türkiye fiyatı belli oldu.
Lansmana özel 300 adet giriş seviyesi (Impression) modeli 196 bin 500 liradan satışa sunulacak.
Golf’ün ilk neslinin üretimi 1974 yılının Mart ayında Wolfsburg’da başladı ve aynı yılın Mayıs ayında satışa sunuldu. Arkadan itişli ve arkada yer alan motoruyla pazarın hakimi konumunda olan Beetle’ın selefi Golf, önden çekişli ve ön kısımda konumlandırılmış su soğutmalı motor akımının en önemli temsilcisi ve kompakt hatchback segmentinin yaratıcısı oldu.
Neslin son temsilcisi olan yeni Golf bugün Türkiye'de satışa sunuldu.
Volkswagen Golf 8, bir öndeki jenerasyonuna göre daha teknolojik donanımlarla geldi.
Yeni Golf'te yer alan 1.0 TSI 110 PS EVO, 1.0 eTSI 110 PS EVO ve 1.5 eTSI 150 PS EVO motorlar, aynı zamanda değişken emme ve egzoz subap zamanlaması ve 350 bar gibi yüksek basınca sahip direkt benzin enjeksiyonu ile donatılmış.
48V’luk bir Lithium-ion batarya’dan güç alan Hybrid sistem, kalkışlarda ve ek güç ihtiyacı olduğunda devreye girerek 0,4 lt/100 km’ye kadar ek yakıt tasarrufu sağlıyor.
Bataryalar, frenleme ve benzinli motorun çalışması sırasında kendi kendine şarj oluyor.
Yeni Golf, tamamen dijitalleşmiş bir iç mekan sunuyor. Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display”, 10” genişliğinde yüksek çözünürlüklü TFT LCD ekranıyla, tüm veri ve bilgileri direkt olarak sürücünün görüş alanına yansıtıyor.
Ayrıca Renkli Ek Bilgilendirme Ekranı “Head-up Display” sayesinde ön cam, bir projeksiyon yüzeyine dönüşebiliyor. Böylece hız, sürüş destek sistemlerinden gelen mesajlar veya navigasyon talimatlarını takip ederken gözünüz sürekli yolda kalabiliyor.
Yeni Golf’ün sunduğu sezgisel kontrol arabirimlerinden belki de en dikkat çekicisi, iç mekana adımını atan herkesin fark edeceği yeni nesil vites seçim kumandası. Bu yeni tasarımda, geleneksel vites kollarının sahip olduğu mekanik bağlantılı Park konumu (P), artık diğer konumlar gibi şanzımana tamamen elektronik olarak bağlı. “Shift-by-Wire” adı verilen bu sistem sayesinde, Yeni Golf’te bir vites seçmek için orta konsolda bulunan vites seçim kumandasının istenilen konuma getirilmesi yeterli.
Çift Kavramalı Şanzıman "DSG", birkaç milisaniyede bir üst vitese geçerken sarsıntı, hızlanmada kesinti ve güç kaybını ortadan kaldırıyor.
Araçta, merkezi bilgi ve eğlence sistemi ekranı üzerinden dokunmatik olarak seçilebilen 30 farklı renk seçeneği bulunuyor.
Kablosuz Mobil Bağlantı Arayüzü "App-Connect", seçilen uygulamaları ve içeriği doğrudan aracınızda rahatça kullanmanızı sağlarolanak veriyor.
Araçta güncel akıllı telefonlara bağlanmak için üç farklı imkan sunuluyor: CarPlay, Android Auto ve MirrorLink.
Aktif Silindir Yönetimi "ACT", yolculuğunuz sırasında nispeten düşük bir motor gücüne ihtiyacınız olduğunda, sahip olduğu dört silindirden ikisini devreden çıkararak ultra düşük bir tüketim moduna geçiyor.
Ortalama 11 ms içinde ilgili silindirler sarsıntısız ve hissedilmeden devreye girerken, bu sayede ortalama yüzde 16 daha az yakıt sarfiyatı sağlanıyor.