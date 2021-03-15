Yeni Volkswagen Golf Türkiye'de (Fiyatı belli oldu)

SHİFT-BY-WİRE

Yeni Golf’ün sunduğu sezgisel kontrol arabirimlerinden belki de en dikkat çekicisi, iç mekana adımını atan herkesin fark edeceği yeni nesil vites seçim kumandası. Bu yeni tasarımda, geleneksel vites kollarının sahip olduğu mekanik bağlantılı Park konumu (P), artık diğer konumlar gibi şanzımana tamamen elektronik olarak bağlı. “Shift-by-Wire” adı verilen bu sistem sayesinde, Yeni Golf’te bir vites seçmek için orta konsolda bulunan vites seçim kumandasının istenilen konuma getirilmesi yeterli.

Çift Kavramalı Şanzıman "DSG", birkaç milisaniyede bir üst vitese geçerken sarsıntı, hızlanmada kesinti ve güç kaybını ortadan kaldırıyor.