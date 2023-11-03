Yeniden değerleme oranı belli oldu: 2024'te hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. 2024'te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Değişiklik olmazsa Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu oranda artacak.