Yeniden değerleme oranı belli oldu: 2024'te hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
2024 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Bu rakam değişmezse yılda iki kere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bu orana göre belirlenecek. Peki bu değişimle 2024 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?
Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. 2024'te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Değişiklik olmazsa Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu oranda artacak.