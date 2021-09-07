Yeni Megane E-Tech Electric, Münih'te görücüye çıktı

Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve ön siparişe açılan yeni Megane E-Tech, Avrupa'da Mart 2022'de satışa sunulacak.

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ntv.com.tr 07.09.2021 - 11:25

26 yılda dört farklı nesille yollarda olan Renualt Megane, E-Tech versiyonuyla elektrikleniyor.

Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Megane E-Tech Electric, 60 KWh'lik ince tasarıma sahip bataryası ile 470 kilometre menzile sahip olacak.

ElectriCity üretimi olan araç, Nesil 2.0 elektrikli araçların ilki olma özelliğini taşıyor. Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılarak ön siparişe açılan yeni Megane E-TECH, Avrupa'da gelecek yılın Şubat ayında siparişe başlayıp Mart'ta satışa sunulacak.

Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, "Yeni Megane, Renault'nun yaklaşık 10 yıl önce başlattığı elektrikli devrimi temsil ediyor. Verimlilik ve sürüş keyfinden hiçbir ödün vermeyen model, elektrikli araç teknolojisini ulaşılabilir kılarak demokratikleştiriyor. Yeni Megane, elektrikli araçların GTI'sı olarak hayal edilip ortaya çıktı" diye konuştu.

Yeni Megane E-TECH Electric'in önünde kullanılan lazer kesimli tam LED aydınlatma merkezine logoyu da alan ışık imzasını oluşturuyor.

Rafale gri, schist gri, gece yarısı mavi, ateş kırmızı, diamond siyah ve buz beyaz olmak üzere altı farklı gövde rengiyle sunulacak yeni model, yeni iç ses tasarımı, araç dışındaki yayalar için yeni uyarı sesleri ve Harman Kardon imzalı ses sistemi ile donatılmış.

Yeni Megane 440 litrelik bir bagaj hacmine sahip.

Yeni Megane E-Tech Electric'te sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoriye ayrılan 26 farklı ADAS özelliği sunuyor.

Aracın iç kısmında 12.3 inç büyüklüğe sahip gösterge paneli ve 12 inç büyüklükteki bilgi eğlence ekranı yer alıyor.

Araç giriş versiyonunda 130 bg güç ve 250 Nm tork üretebiliyor. Bu değerler en üst donanımlarda ise 220 bg güç ve 300 Nm torka çıkıyor. Bu veriler araç 0'dan 100'e hızlanmasını 7.4 saniyede tamamlayabiliyor.

Döşemeleri ve konsolunun büyük kısmı geri dönüştürülmüş parçalardan oluşan aracın yüzde 95'i geri dönüştürülebilir.