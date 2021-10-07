Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 17:32 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 17:42
Yeni Macan Türkiye’de Macan, Macan S ve Macan GTS olmak üzere 3 farklı versiyon ile satışa sunuluyor. Macan’ın giriş modeli 195 kW’lık (265PS) güce sahip yeni geliştirilmiş, turbo beslemeli 4 silindirli motora sahip. Bu yeni motor, 0'dan 100 km/sa hıza 6,2 saniyede gerçekleştiriyor ve 232 km/sa’lik maksimum hıza ulaşıyor.
Model ailesinin en performanlı versiyonu olan Macan GTS, 2.9 litrelik V6 çift turbo motora sahip ve 324 kW’lık (440 PS) güç üretiyor. Sport Chrono paketi ile 272 km/s’lik azami hıza ulaşabilirken, 0-100 km/sa hıza ise 4,3 saniyede çıkıyor.
Tüm motorlar yedi vitesli Porsche çift kavramalı şanzımana (PDK) ve Porsche aktif dört tekerlekten çekiş sistemine (Porsche Traction Management - PTM) sahip.
Yeni Porsche Macan’ın iç tasarımında düğmeler artık yerini dokunmatik yüzeylere bırakmış. Açık biçimde düzenlenmiş kontrol modülünün ortasında yeni ve daha kısa olan vites bulunuyor. Gösterge panelinin üstünde bulunan analog saat de artık standart ekipman.
Macan, Porsche Communication Management’ın (Porsche İletişim Yönetimi) 10.9 inçlik full HD dokunmatik ekranından veya ses komutlarıyla kontrol edilebilen birçok çevrimiçi işlevi standart donanım olarak sunuyor.
Model ailesinin en performanlı versiyonu olan Macan GTS, 2.9 litrelik V6 çift turbo motora sahip ve 324 kW’lık (440 PS) güç üretiyor. Sport Chrono paketi ile 272 km/sa’lik azami hıza ulaşabilirken, 0-100 km/sa hıza ise 4,3 saniyede çıkıyor.