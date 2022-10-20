Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi)

Kısa bir süre içinde seri üretimi başlayacak olan yerli otomobil Togg'un fiyatı ne kadar olacak? Merak edilen konuyla ilgili Bakan Varank'tan yeni bir açıklama geldi. Varank, net bir rakam belirtmese de aracın, akaryakıtlı C segment SUV'larla rekabet edebilecek bir fiyata satılacağını söyledi. Peki söz konusu sınıfta satılan araçların fiyatları ne kadar?

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 1

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un fabrikasının açılmasına günler kaldı.

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 2

Otomobilin seri üretimi 29 Ekim'de başlayacak. Mart 2023'te yollarda olması beklenen elektrikli aracın fiyatı ise merak konusu.

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 3

Daha önceden aynı sınıftaki elektrikli rakiplerine göre fiyatının daha ucuz olacağı söylenen Togg ile ilgili yeni bir açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 4

A Haber'e konuşan Varank, aracın özel sektör yatırımı olduğunu hatırlatarak "Fiyat politikaları şirketin belirleyeceği konular ama ilk günden itibaren arkadaşlarımız C segment SUV ile piyasaya çıkacaklarını belirtiyorlar" dedi.

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 5

Togg'un C segment SUV benzinli ve dizel araçlara rekabet edebilecek fiyatlardan satılacağını söyleyen Varank, "Dolayısıyla vatandaşlarımız fiyatı merak ediyorlarsa, şu anda piyasada satılan C segment SUV dizel ve benzinli araçların fiyatlarına bakabilirler. Togg, bunların fiyatlarıyla piyasaya çıkacakmış diyebilirler" ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 6

Peki Bakan Varank'ın işaret ettiği ve Togg'un fiyatı hakkında fikir verebilecek C segment SUV araçlar kaç liradan satılıyor? 

İşte Türkiye'de en çok satılan C segment SUV araçlar ve ekim ayı satış fiyatları...

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 7

Dacia Duster 
489 bin - 608 bin 900 lira aralığında

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 8

Nissan Qashqai

895 bin - 1 milyon 226 bin 700 lira aralığında

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 9

Volkswagen Tiguan

984 bin 100 - 1 milyon 852 bin 100 lira aralığında

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 10

Hyundai Tucson

845 bin - 1 milyon 316 bin lira aralığında

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 11

Toyota CHR (Hybrid)

820 bin 700 - 979 bin 350 lira aralığında

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 12

Peugeot 3008 

988 bin - 1 milyon 178 bin 500 aralığında

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 13

Renault Kadjar - 883 bin lira

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 14

Honda CRV

1 milyon 67 bin 800 - 1 milyon 261 bin 300 lira

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 15

Ford Kuga

959 bin 900 - 1 milyon 238 bin 900 lira

Yerli otomobil Togg kaç lira olacak? (Bakan Varank ipucu verdi) - 16

Kia Sportage (Hybrit) 

940 bin - 1 milyon 420 bin lira

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