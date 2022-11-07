Yerli otomobil Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu

29 Ekim'de Gemlik'teki fabrikasının açılışı yapılan ve banttan indirilen Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un en sevilen rengi belli oldu.

Yerli otomobil Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu - 1

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı ilk elektrikli akıllı otomobili C-SUV’un dış renkleri için Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı.

Yerli otomobil Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu - 2

Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

Yerli otomobil Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu - 3

Togg'un sosyal medya hesaplarından yapılan anketlere katılım gösteren kullanıcıların oylarına göre en sevilen renk, 'Kapadokya' oldu.

Yerli otomobil Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu - 4

RENKLER NE ANLAMA GELİYOR

ANADOLU
Anadolu - Kırmızı

"Anadolu" olarak isimlendirilen rengin açıklamasında Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham alındığı belirtildi.

Yerli otomobil Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu - 5

PAMUKKALE
Pamukkale - Beyaz

"Pamukkale" olarak adlandırılan beyaz rengin, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığından ilham aldığı açıklandı.

Yerli otomobil Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu - 6

GEMLİK
Gemlik - Mavi

Gemlik mavisi olarak adlandırılan rengin, zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham aldığı kaydedildi.

Yerli otomobil Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu - 7

KAPADOKYA
Kapadokya - Bej

"Kapadokya" olarak adlandırılan rengin ise Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejinden esinlendiği ifade edildi.

Yerli otomobil Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu - 8

OLTU
Oltu - Siyah

"Oltu" olarak adlandırılan renk seçeneğinin de Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını temsil ettği belirtildi.

Yerli otomobil Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu - 9

KULA
Gri - Kula

"Kula" olarak adlandırılan renk seçeneğinin ise Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını yansıttığı ifade edildi.

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