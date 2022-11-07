Yerli otomobil Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı ilk elektrikli akıllı otomobili C-SUV’un dış renkleri için Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı.
Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.
Togg'un sosyal medya hesaplarından yapılan anketlere katılım gösteren kullanıcıların oylarına göre en sevilen renk, 'Kapadokya' oldu.
ANADOLU
Anadolu - Kırmızı
"Anadolu" olarak isimlendirilen rengin açıklamasında Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham alındığı belirtildi.
PAMUKKALE
Pamukkale - Beyaz
"Pamukkale" olarak adlandırılan beyaz rengin, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığından ilham aldığı açıklandı.
GEMLİK
Gemlik - Mavi
Gemlik mavisi olarak adlandırılan rengin, zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham aldığı kaydedildi.
KAPADOKYA
Kapadokya - Bej
"Kapadokya" olarak adlandırılan rengin ise Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejinden esinlendiği ifade edildi.
OLTU
Oltu - Siyah
"Oltu" olarak adlandırılan renk seçeneğinin de Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını temsil ettği belirtildi.
KULA
Gri - Kula
"Kula" olarak adlandırılan renk seçeneğinin ise Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını yansıttığı ifade edildi.