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Yılın Otomobili için 7 finalist belli oldu

ntv.com.tr

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının finalistleri belli oldu.

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    "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması için OGD üyeleri, yaptıkları oylama ile 7 finalisti belirledi.

    OGD üyelerinden oluşan her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı ‘tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı’ kriterlerini göz önüne alarak adaylar arasında dağıtacak.

    Birinci olan otomobil 16 Nisan 2019’da düzenlenecek gala gecesiyle açıklanacak.

  • 2

    Dacia Duster

    Dacia Duster
  • 3

    Dacia Duster

    Dacia Duster
  • 4

    Ford Focus

    Ford Focus
  • 5

    Ford Focus

    Ford Focus
  • 6

    Honda CR-V

    Honda CR-V
  • 7

    Honda CR-V

    Honda CR-V
  • 8

    Mercedes Benz A Serisi

    Mercedes Benz A Serisi
  • 9

    Mercedes Benz A Serisi

    Mercedes Benz A Serisi
  • 10

    Toyota Corolla Sedan

    Toyota Corolla Sedan
  • 11

    Toyota Corolla Sedan

    Toyota Corolla Sedan
  • 12

    Volkswagen T-Roc

    Volkswagen T-Roc
  • 13

    Volkswagen T-Roc

    Volkswagen T-Roc
  • 14

    Volvo XC40

    Volvo XC40
  • 15

    Volvo XC40

    Volvo XC40
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