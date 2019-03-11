Yılın Otomobili için 7 finalist belli oldu
ntv.com.tr
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının finalistleri belli oldu.
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1
"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması için OGD üyeleri, yaptıkları oylama ile 7 finalisti belirledi.
OGD üyelerinden oluşan her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı ‘tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı’ kriterlerini göz önüne alarak adaylar arasında dağıtacak.
Birinci olan otomobil 16 Nisan 2019’da düzenlenecek gala gecesiyle açıklanacak.
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2
Dacia Duster
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3
Dacia Duster
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4
Ford Focus
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5
Ford Focus
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6
Honda CR-V
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7
Honda CR-V
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8
Mercedes Benz A Serisi
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9
Mercedes Benz A Serisi
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10
Toyota Corolla Sedan
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11
Toyota Corolla Sedan
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12
Volkswagen T-Roc
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13
Volkswagen T-Roc
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14
Volvo XC40
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15
Volvo XC40