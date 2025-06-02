YU7 mi, Model Y mi? Türkiye'ye gelirse ortalık karışır!

Elektrikli otomobil pazarında teknoloji devlerinin rekabeti büyüyor. Bu kez sahnede, dünyanın en tanınan elektrikli otomobil markalarından Tesla’nın güncellenen Model Y’si ile Çinli elektronik devi Xiaomi’nin yeni gözdesi YU7 var.

YU7 mi, Model Y mi? Türkiye'ye gelirse ortalık karışır! - 1

Elektrikli otomobil pazarında rekabet büyüyor. Akıllı telefonlardan tanıdınan Xiaomi, YU7 adını verdiği ilk elektrikli SUV modelini tanıttı.

Çin’de satışa çıkmaya hazırlanan YU7, Tesla’nın Türkiye’de satışa sunulan ve yenilenen Model Y serisiyle doğrudan rekabet edecek gibi görünüyor.

OTOMOBİL HABERLERİ

YU7 mi, Model Y mi? Türkiye'ye gelirse ortalık karışır! - 2

TASARIM VE DONANIM: TEKONLOJİ DEVLERİNİN GÖVDE GÖSTERİSİ 

Xiaomi YU7, aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor. Ferrari Purosangue’yi andıran uzun kaputu, kavisli tavan hattı ve LED şeritli stopları ile modern bir siluete sahip. İç mekanda Nappa deri döşeme, yatay ekran paneli, büyük dokunmatik multimedya sistemi ve Nvidia Thor çip destekli sürüş asistanları öne çıkıyor.

Tesla Model Y ise yenilenen tasarımıyla daha düşük hava sürtünme katsayısı (0.22 Cd) sunarak verimliliği artırıyor. Yeni iç tasarımında ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırma ve 8 inç arka ekran gibi donanımlar yer alıyor. Ayrıca ikinci nesil aktif gürültü engelleme sistemiyle konfor seviyesi yukarı taşınmış durumda.

YU7 mi, Model Y mi? Türkiye'ye gelirse ortalık karışır! - 3

BOYUTLAR VE İÇ HACİM: HANGİSİ DAHA FERAH 

YU7 mi, Model Y mi? Türkiye'ye gelirse ortalık karışır! - 4

YU7, daha geniş boyutlarıyla özellikle arka koltuk yolcularına daha fazla alan sunarken, Model Y’nin bagaj hacmi kullanım esnekliğiyle öne çıkıyor.

YU7 mi, Model Y mi? Türkiye'ye gelirse ortalık karışır! - 5

PERFORMANS VE MENZİL: KİMİN ADIMLARI DAHA HIZLI 

YU7 mi, Model Y mi? Türkiye'ye gelirse ortalık karışır! - 6

Xiaomi YU7, özellikle baz versiyondaki 835 km menzil iddiasıyla dikkat çekiyor.

800 voltluk mimari sayesinde yalnızca 12 dakikalık şarjla 620 km menzil kazanımı da segmentinde rakipsiz bir avantaj olarak öne çıkıyor.

YU7 mi, Model Y mi? Türkiye'ye gelirse ortalık karışır! - 7

MODEL VE FİYATLARI

Model Türkiye Fiyatı  (Haziran 2025)
Tesla Model Y SR RWD 1.866.203 TL
Tesla Model Y LR RWD 2.662.662 TL
Tesla Model Y LR AWD 3.465.581 TL

Xiaomi YU7 henüz Türkiye pazarında satışa çıkmadı ancak Çin’de açıklanan fiyatlar, daha uygun fiyatlı olabileceğini gösteriyor. Tesla ise servis ağı ve yazılım güncellemeleriyle avantajlı durumda.

YU7 mi, Model Y mi? Türkiye'ye gelirse ortalık karışır! - 8

TEKONLOJİ SAVAŞI YOLA TAŞINDI

Tesla, yıllardır süren hakimiyetini Model Y ile sürdürmek istiyor. Ancak Xiaomi YU7, özellikle batarya teknolojisi, şarj hızı ve dijital donanımlarıyla yeni nesil kullanıcıları cezbetmeye aday.

İki modelin rekabeti, elektrikli SUV segmentini sadece hız ve menzil değil, yazılım gücü ve konfor seviyeleriyle de yeniden şekillendiriyor.

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