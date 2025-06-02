YU7 mi, Model Y mi? Türkiye'ye gelirse ortalık karışır!
Elektrikli otomobil pazarında teknoloji devlerinin rekabeti büyüyor. Bu kez sahnede, dünyanın en tanınan elektrikli otomobil markalarından Tesla’nın güncellenen Model Y’si ile Çinli elektronik devi Xiaomi’nin yeni gözdesi YU7 var.
Elektrikli otomobil pazarında rekabet büyüyor. Akıllı telefonlardan tanıdınan Xiaomi, YU7 adını verdiği ilk elektrikli SUV modelini tanıttı.
Çin’de satışa çıkmaya hazırlanan YU7, Tesla’nın Türkiye’de satışa sunulan ve yenilenen Model Y serisiyle doğrudan rekabet edecek gibi görünüyor.