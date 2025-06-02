YU7 mi, Model Y mi? Türkiye'ye gelirse ortalık karışır!

TASARIM VE DONANIM: TEKONLOJİ DEVLERİNİN GÖVDE GÖSTERİSİ

Xiaomi YU7, aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor. Ferrari Purosangue’yi andıran uzun kaputu, kavisli tavan hattı ve LED şeritli stopları ile modern bir siluete sahip. İç mekanda Nappa deri döşeme, yatay ekran paneli, büyük dokunmatik multimedya sistemi ve Nvidia Thor çip destekli sürüş asistanları öne çıkıyor.



Tesla Model Y ise yenilenen tasarımıyla daha düşük hava sürtünme katsayısı (0.22 Cd) sunarak verimliliği artırıyor. Yeni iç tasarımında ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırma ve 8 inç arka ekran gibi donanımlar yer alıyor. Ayrıca ikinci nesil aktif gürültü engelleme sistemiyle konfor seviyesi yukarı taşınmış durumda.