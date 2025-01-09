Zıplayan otomobil yine gündemde: Sürücüsüz halde yoldaki engelleri zıplayarak geçti
BYD'nin Yangwang markasına ait olan elektrikli süperspor otomobil U9'un süspansiyon sistemi tanıtıldığı günden beri çok konuşuluyor. Yeni paylaşılan bir video ise süspansiyon sisteminin özelliklerini daha çok öne çıkarıyor.
Türkiye'deki fabrika çalışmaları devam eden Çinli otomobil devi BYD'nin Yangwang U9 modeli tanıtıldığı günden beri ilgi görüyor.
Özlelikle kullanılan süspansiyon sistemiyle dikkat çeken model dans ettiği ve olduğu yerde zıpladığı videolarla gündeme gelmişti.