Zıplayan otomobil yine gündemde: Sürücüsüz halde yoldaki engelleri zıplayarak geçti

BYD'nin Yangwang markasına ait olan elektrikli süperspor otomobil U9'un süspansiyon sistemi tanıtıldığı günden beri çok konuşuluyor. Yeni paylaşılan bir video ise süspansiyon sisteminin özelliklerini daha çok öne çıkarıyor.

Zıplayan otomobil yine gündemde: Sürücüsüz halde yoldaki engelleri zıplayarak geçti - 1

Türkiye'deki fabrika çalışmaları devam eden Çinli otomobil devi BYD'nin Yangwang U9 modeli tanıtıldığı günden beri ilgi görüyor. 

Özlelikle kullanılan süspansiyon sistemiyle dikkat çeken model dans ettiği ve olduğu yerde zıpladığı videolarla gündeme gelmişti. 

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Zıplayan otomobil yine gündemde: Sürücüsüz halde yoldaki engelleri zıplayarak geçti - 2

Aracın son paylaşılan videosunda ise sürücüsüz şekide pistte 120 kilometre hızla giderken DiSus X isimli süspansiyon sisteminin yeteneklerini gösterdi. 

Zıplayan otomobil yine gündemde: Sürücüsüz halde yoldaki engelleri zıplayarak geçti - 3

Üzerindeki kamera ve sensörlerle yoldaki sorunları tespit edebilen araç ilk önce içi suyla dolu 2 buçuk metrelkik bir çukuru zıplayarak geçiyor.

Zıplayan otomobil yine gündemde: Sürücüsüz halde yoldaki engelleri zıplayarak geçti - 4

Videoa paylaşılan bilgilere göre otomobilin tekerlekleri bu anda 6 metre boyunca yerden kesiliyor.

Zıplayan otomobil yine gündemde: Sürücüsüz halde yoldaki engelleri zıplayarak geçti - 5

Araç aynı şekilde yola dökülen 3.5 cm yüksekliğindeki çivileri de algılıyor ve zıplayarak geçmeyi başarıyor.

Zıplayan otomobil yine gündemde: Sürücüsüz halde yoldaki engelleri zıplayarak geçti - 6

Geçtiğimiz yıl Çin'de satışa sunulan Yangwang U9, 960 kW (1287 hp) güç ve 1680 Nm tork sunuyor. Bu gücü ise dört adet elektrik motorundan sağlıyor.

Zıplayan otomobil yine gündemde: Sürücüsüz halde yoldaki engelleri zıplayarak geçti - 7

Modelin 0-100 hızlanması ise 2,3 saniye.

Zıplayan otomobil yine gündemde: Sürücüsüz halde yoldaki engelleri zıplayarak geçti - 8

80 kWsa batarya kapasitesine sahip araç 465 kilometre menzil vadediyor. 800V mimarisiyle satılan model, yüzde 30'dan yüzde 80 doluluğa 10 dakikada ulaşıyor.

Zıplayan otomobil yine gündemde: Sürücüsüz halde yoldaki engelleri zıplayarak geçti - 9
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