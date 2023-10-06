MTA diri fay hattı haritasını güncelledi: İşte diri fay hattı üzerinde bulunan iller

"Saros Körfezi'ne kadar giden oradan Tekirdağ'a geçen 1912 depremi ve İzmit Körfezi'nde Kocaeli depremi var." diye konuşan Ersoy, ikisi arasında bir sismik boşluk olduğundan söz etti ve bu iki fay arasında mutlaka bir deprem olacağının altını çizdi.



Depremin tarihini tam bilmediklerini ancak yaklaştığını dile getiren Ersoy, "Büyüklüğü de 7'yi geçecek. En kötü senaryomuz da 7,5 büyüklüğünde bir deprem." dedi.