Dünyanın çeşitli yerlerindeki 8 ilginç yasak!

Dünyanın dört bir yanındaki ilginç yasaklar, yerel kültürlerin ve toplumsal normların yansıması olarak öne çıkıyor. Fransa'dan Singapur'a, Yunanistan'dan Rusya'ya kadar birçok ülkede uygulanan bu yasaklar, hem çevre koruma hem de sosyal düzeni sağlama amacı güdüyor. İşte birbirinden ilginç 8 yasak...

Dünyanın çeşitli yerlerindeki 8 ilginç yasak! - 1

FRANSA- KETÇAP YASAĞI

Fransa'da, bazı okullarda ve restoranlarda ketçap gibi sosların aşırı kullanımını sınırlayan düzenlemeler var. Bu yasak, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek ve Fransız mutfağını korumak amacıyla uygulanıyor. Yani, ketçap tamamen yasak değil, ama belirli yerlerde kısıtlanabiliyor.

RAMAZAN HABERLERİ

Dünyanın çeşitli yerlerindeki 8 ilginç yasak! - 2

YUNANİSTAN-TARİHİ BÖLGELERDE TOPUKLU AYAKKABI YASAĞI

Yunanistan’da, özellikle Antik Agora ve Akropolis gibi tarihi alanlarda topuklu ayakkabı giymek yasak. Bu yasak, hem bu alanların korunması hem de ziyaretçilerin güvenliği amacıyla 2009 yılında getirildi.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki 8 ilginç yasak! - 3

BİRLEŞİK KRALLIK- HALI SİLKELEMEK 

Birleşik Krallık’ta, bazı yerlerde halı silkelemek veya çırpmak yasak. Bu yasak, özellikle şehir merkezlerinde, gürültü kirliliğini önlemek ve komşuları rahatsız etmemek amacıyla uygulanıyor.  Ancak sabah saat 8’den önce bir paspası silkeleyebilirsiniz.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki 8 ilginç yasak! - 4

İSVİÇRE- HAVLAYAN KÖPEĞE BAĞIRMAK

İsviçre, hayvan haklarına son derece önem veren ülkelerden biridir. Ülkede havlayan bir köpeği dahi azarlamak yasa dışıdır. Bu hassasiyet, ülkenin hayvan refahı konusundaki kararlılığını ve duyarlılığını yansıtır.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki 8 ilginç yasak! - 5

SİNGAPUR- SAKIZ YASAĞI

"Kurallar ülkesi" olarak bilinen Singapur'da pek çok değişik yasak bulunuyor. Ancak bunlardan en bilineni sakız çiğneme yasağı,

Bu yasak, özellikle sokakların temizliğini sağlamak ve kamu alanlarını korumak amacıyla getirilmiş. Hükümet, sakızın yerde atılma sorununu önlemek için sakız satışını ve tüketimini sıkı bir şekilde kontrol ediyor. 

Ayrıca, Singapur'da tüm sakızlar yasadışı değildir: 2004'ten beri eczacılar ve dişçiler de tıbbi reçeteli müşterilere "terapötik" sakız satmalarına izin verilmiştir. Buna standart şekersiz sakız da dahildir.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki 8 ilginç yasak! - 6

RUSYA-KİRLİ ARAÇ İLE TRAFİĞE ÇIKMAK

Rusya'da bazı bölgelerde kirli araba kullanmak yasak! Bu yasa, özellikle Moskova gibi büyük şehirlerde, trafik güvenliğini artırmak ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla uygulanıyor. Kirli araçların yolda görünürlüğü azalabilir, bu da güvenliği tehdit edebilir. Yani, bu yasak hem güvenlik hem de çevre koruma açısından önemli bir düzenleme.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki 8 ilginç yasak! - 7

SAMOA-EŞİNİZİN DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMAK 

Güney Büyük Okyanus ülkesi Samoa'da kocanın, eşinin doğum gününü unutması yasak. Unutması halinde mahkeme eşine ödenmek üzere para cezası kesiyor. Tekrarlanması durumunda ise hapis cezasına kadar gidebiliyor.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki 8 ilginç yasak! - 8

İTALYA- KAMUSAL ALANLARDA SOMURTMAK  

İtalya'nın Milano şehrinde kamusal alanda somurtmak yasak. Bu çok eski ve yürürlülükte olan bir yerel yasa. Hastane çalışanları ve cenazeye katılanlar bu yasadan muaf tutuluyor.

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