Dünyanın çeşitli yerlerindeki 8 ilginç yasak!
Dünyanın dört bir yanındaki ilginç yasaklar, yerel kültürlerin ve toplumsal normların yansıması olarak öne çıkıyor. Fransa'dan Singapur'a, Yunanistan'dan Rusya'ya kadar birçok ülkede uygulanan bu yasaklar, hem çevre koruma hem de sosyal düzeni sağlama amacı güdüyor. İşte birbirinden ilginç 8 yasak...
FRANSA- KETÇAP YASAĞI
Fransa'da, bazı okullarda ve restoranlarda ketçap gibi sosların aşırı kullanımını sınırlayan düzenlemeler var. Bu yasak, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek ve Fransız mutfağını korumak amacıyla uygulanıyor. Yani, ketçap tamamen yasak değil, ama belirli yerlerde kısıtlanabiliyor.