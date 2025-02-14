Ramazan Bayramı tatili 2025 ne zaman , 9 gün mü olacak? Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri

İslam alemi için oruç ve ibadet ayı olarak bilinen Ramazan ayının başlamasına kısa bir zaman kaldı. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Ramazan-ı Şerif, bu yıl Şubat ayının sonunda başlayacak. Özellikle kamu kurumu ve özel sektörde çalışanlar ise bayram tatili süresine odaklandı. Ramazan Bayramı tatili resmi tatil olduğundan kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken özel sektördeki firmaların bazıları bayramda kapalı olacak. Yıllık izinleri ve bayram tatilini birleştirecekler ise bayramın başlangıç tarihini merak ediyor. Peki Ramazan Bayramı tatili ne zaman, 9 gün mü sürecek? İşte, 2025 Ramazan Bayramı tarihleri…

Ramazan Bayramı tatili 2025 ne zaman , 9 gün mü olacak? Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri - 1

Ramazan ayı için geri sayım başlarken bayram tatili tarihleri gündeme geldi. Diyanet takvimine göre Ramazan ayı bu yıl 28 Şubat cuma günü başlayacak ve 30 gün sürecek. Ramazan’ın ardından ise bayram tatili heyecanı yaşanacak. Özellikle bayram tatili fırsatını kaçırmak istemeyenler ise şimdiden planlama yapmaya başladı. Bayram tatilini, hafta sonu ve yıllık izinleriyle birlikte birleştirecekler ise daha uzun soluklu tatil yapmanın peşinde. Bayram tatili boyunca belediyeler, valilikler, özel ve kamu bankalarıyla birlikte birçok işletme faaliyetlerine ara verecek. Peki Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün? İşte, bayram tatiline ilişkin bilgiler…

RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan Bayramı tatili 2025 ne zaman , 9 gün mü olacak? Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri - 2

RAMAZAN BAYRAMI 2025 TATİLİ NE ZAMAN?

Müslüman dünyası için oruç ve sabır ayı olan Ramazan, bu yıl 28 Şubat’ta başlayacak. Ramazan ayı 30 gün sürerken ardından bayram tatili yapılacak. Dini günler takvimi, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde farklı günlere denk gelecek. 

Ramazan Bayramı tatili 2025 yılında 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bayram tatili, arefe günüyle birlikte toplam 3.5 gün sürecek. 

Ramazan Bayramı tatili 2025 ne zaman , 9 gün mü olacak? Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri - 3

2024 yılında Ramazan Bayramı tatili, idari izinle birlikte kamu kurumu çalışanları için hafta sonu ile birlikte 9 gün sürmüştü. Bu yıl ise bayram tatilinin Pazar günü başlayacak olması sebebiyle idari izin kapsamında olması beklenmiyor. 

Ramazan Bayramı tatili 2025 ne zaman , 9 gün mü olacak? Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri - 4

KURBAN BAYRAMI HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

İslam alemi için ikinci önemli bayram olan Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Kurban Bayramı tatili 2025 yılında cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günlerine denk gelecek. Detaylı takvim ise şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 5 Haziran Cuma (yarım gün)

Kurban Bayramı 1. günü 6 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 2. günü 7 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 3. günü 8 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 4. günü 9 Haziran Salı

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