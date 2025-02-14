Ramazan Bayramı tatili 2025 ne zaman , 9 gün mü olacak? Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri
İslam alemi için oruç ve ibadet ayı olarak bilinen Ramazan ayının başlamasına kısa bir zaman kaldı. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Ramazan-ı Şerif, bu yıl Şubat ayının sonunda başlayacak. Özellikle kamu kurumu ve özel sektörde çalışanlar ise bayram tatili süresine odaklandı. Ramazan Bayramı tatili resmi tatil olduğundan kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken özel sektördeki firmaların bazıları bayramda kapalı olacak. Yıllık izinleri ve bayram tatilini birleştirecekler ise bayramın başlangıç tarihini merak ediyor. Peki Ramazan Bayramı tatili ne zaman, 9 gün mü sürecek? İşte, 2025 Ramazan Bayramı tarihleri…
Ramazan ayı için geri sayım başlarken bayram tatili tarihleri gündeme geldi. Diyanet takvimine göre Ramazan ayı bu yıl 28 Şubat cuma günü başlayacak ve 30 gün sürecek. Ramazan’ın ardından ise bayram tatili heyecanı yaşanacak. Özellikle bayram tatili fırsatını kaçırmak istemeyenler ise şimdiden planlama yapmaya başladı. Bayram tatilini, hafta sonu ve yıllık izinleriyle birlikte birleştirecekler ise daha uzun soluklu tatil yapmanın peşinde. Bayram tatili boyunca belediyeler, valilikler, özel ve kamu bankalarıyla birlikte birçok işletme faaliyetlerine ara verecek. Peki Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün? İşte, bayram tatiline ilişkin bilgiler…