Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün mü, ne zaman başlayacak? 2025 Ramazan Bayramı tarihleri
Müslümanlar için oruç ve sabır ayı olarak bilinen Ramazan ayı 28 Şubat’ta başlıyor. Ramazan ayının başlamasına kısa bir zaman kala gözler bayram tatili süresine çevrildi. Özellikle geçtiğimiz yıl idari izinle birlikte, kamu kurumu çalışanları Ramazan Bayramı’nda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalamıştı. Ramazan Bayramı tarihleri, hicri takvime göre belirlendiğinden miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Bayram günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bankalar başta olmak üzere diğer birçok özel işletme de kapalı olacak. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü sürecek? İşte, bayram tatili süresine ilişkin gelişmeler..
Ramazan ayı için geri sayım başlarken bayram tatili tarihleri gündeme geldi. Diyanet takvimine göre Ramazan ayı bu yıl 28 Şubat cuma günü başlayacak ve 30 gün sürecek. Ramazan’ın ardından ise bayram tatili heyecanı yaşanacak. Özellikle bayram tatili fırsatını kaçırmak istemeyenler ise şimdiden planlama yapmaya başladı. Bayram tatilini, hafta sonu ve yıllık izinleriyle birlikte birleştirecekler ise daha uzun soluklu tatil yapmanın peşinde. Bayram tatili boyunca belediyeler, valilikler, özel ve kamu bankalarıyla birlikte birçok işletme faaliyetlerine ara verecek. Peki Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün? İşte, bayram tatiline ilişkin bilgiler…