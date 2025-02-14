Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün mü, ne zaman başlayacak? 2025 Ramazan Bayramı tarihleri

Müslümanlar için oruç ve sabır ayı olarak bilinen Ramazan ayı 28 Şubat’ta başlıyor. Ramazan ayının başlamasına kısa bir zaman kala gözler bayram tatili süresine çevrildi. Özellikle geçtiğimiz yıl idari izinle birlikte, kamu kurumu çalışanları Ramazan Bayramı’nda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalamıştı. Ramazan Bayramı tarihleri, hicri takvime göre belirlendiğinden miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Bayram günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bankalar başta olmak üzere diğer birçok özel işletme de kapalı olacak. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü sürecek? İşte, bayram tatili süresine ilişkin gelişmeler..

Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün mü, ne zaman başlayacak? 2025 Ramazan Bayramı tarihleri - 1

Ramazan ayı için geri sayım başlarken bayram tatili tarihleri gündeme geldi. Diyanet takvimine göre Ramazan ayı bu yıl 28 Şubat cuma günü başlayacak ve 30 gün sürecek. Ramazan’ın ardından ise bayram tatili heyecanı yaşanacak. Özellikle bayram tatili fırsatını kaçırmak istemeyenler ise şimdiden planlama yapmaya başladı. Bayram tatilini, hafta sonu ve yıllık izinleriyle birlikte birleştirecekler ise daha uzun soluklu tatil yapmanın peşinde. Bayram tatili boyunca belediyeler, valilikler, özel ve kamu bankalarıyla birlikte birçok işletme faaliyetlerine ara verecek. Peki Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün? İşte, bayram tatiline ilişkin bilgiler…

RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün mü, ne zaman başlayacak? 2025 Ramazan Bayramı tarihleri - 2

RAMAZAN BAYRAMI 2025 TATİLİ NE ZAMAN?

Müslüman dünyası için oruç ve sabır ayı olan Ramazan, bu yıl 28 Şubat’ta başlayacak. Ramazan ayı 30 gün sürerken ardından bayram tatili yapılacak. Dini günler takvimi, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde farklı günlere denk gelecek. 

Ramazan Bayramı tatili 2025 yılında 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bayram tatili, arefe günüyle birlikte toplam 3.5 gün sürecek. 

Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün mü, ne zaman başlayacak? 2025 Ramazan Bayramı tarihleri - 3

2024 yılında Ramazan Bayramı tatili, idari izinle birlikte kamu kurumu çalışanları için hafta sonu ile birlikte 9 gün sürmüştü. Bu yıl ise bayram tatilinin Pazar günü başlayacak olması sebebiyle idari izin kapsamında olması beklenmiyor. 

Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün mü, ne zaman başlayacak? 2025 Ramazan Bayramı tarihleri - 4

KURBAN BAYRAMI HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

İslam alemi için ikinci önemli bayram olan Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Kurban Bayramı tatili 2025 yılında cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günlerine denk gelecek. Detaylı takvim ise şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 5 Haziran Cuma (yarım gün)

Kurban Bayramı 1. günü 6 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 2. günü 7 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 3. günü 8 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 4. günü 9 Haziran Salı

DAHA FAZLA GÖSTER