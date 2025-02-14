Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün mü, ne zaman başlayacak? 2025 Ramazan Bayramı tarihleri

Ramazan ayı için geri sayım başlarken bayram tatili tarihleri gündeme geldi. Diyanet takvimine göre Ramazan ayı bu yıl 28 Şubat cuma günü başlayacak ve 30 gün sürecek. Ramazan’ın ardından ise bayram tatili heyecanı yaşanacak. Özellikle bayram tatili fırsatını kaçırmak istemeyenler ise şimdiden planlama yapmaya başladı. Bayram tatilini, hafta sonu ve yıllık izinleriyle birlikte birleştirecekler ise daha uzun soluklu tatil yapmanın peşinde. Bayram tatili boyunca belediyeler, valilikler, özel ve kamu bankalarıyla birlikte birçok işletme faaliyetlerine ara verecek. Peki Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, kaç gün? İşte, bayram tatiline ilişkin bilgiler…