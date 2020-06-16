1.7 milyar insan riskli grupta

Corona virüs diyabet, solunum yolları ve kalp rahatsızlığı olan insanları daha fazla etkiliyor. Yeni bir araştırma her beş kişiden birinin bu rahatsızlıklardan en az birine sahip olduğunu ortaya koydu. Bu yaklaşık 1.7 milyar insanın Covid-19'da riskli grupta olduğu anlamına geliyor.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 16.06.2020 - 07:47
ntv.com.tr
Lancet Global Health dergisinde yayımlanan yeni bir makale Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınına ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya koydu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.