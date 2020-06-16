1.7 milyar insan riskli grupta

Bilim insanları, diyabet, solunum yolları, kalp rahatsızlığı ve obezite gibi hastalıkların corona virüsle ilişkisini ortaya koymuştu.

Bu hastalıklarından birine sahip olanların Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetme ihtimallerinin yüksek olduğu belirtiliyordu.

Dünya nüfusunun yüzde 22'si diyabet, solunum yolları ve kalp rahatsızlığı sorunlarından en az birine sahip. Bu dünya üzerinde 1,7 milyar insanı Covid-19'da riskli gruba sokuyor.