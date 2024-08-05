1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kapalı alanlara sokulması yasak: Doğanın manganez kralı

Kendine özgü tadıyla ve lezzetiyle dikkat çeken tropikal bir meyve olan durian Güneydoğu Asya'da oldukça popüler. Türkiye'de çok sık tüketilmese de bu meyve vücut sağlığı için ciddi derece faydalı. Tatlı, tuzlu ve hafif acı karışımıyla benzersiz bir tadı olan durian meyvesinin faydalarını duyan pazarda ve markette aramaya başlıyor.

1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kapalı alanlara sokulması yasak: Doğanın manganez kralı - 1

Halk arasında "meyvelerin pahalı kokarcası" olarak da bilinen Güneydoğu Asya’ya özgü olan durian meyvesi Türkiye'de çok sık tüketilmiyor. Ancak bu meyvenin vücuda faydaları saymakla bitmiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kapalı alanlara sokulması yasak: Doğanın manganez kralı - 2

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için meyve sebzelerin gücünden faydalanmak gerekir. Çünkü doğal meyve sebzeler güçlü vitamin kaynaklarıdır.

1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kapalı alanlara sokulması yasak: Doğanın manganez kralı - 3

Tropikal bir meyve olan durian meyvesi, kabuğu genellikle yeşil veya kahverengi renkte olabilir ve üzerinde büyük, sert dikenler bulunur.

1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kapalı alanlara sokulması yasak: Doğanın manganez kralı - 4

Kabuğu açıldığında, içinde kremsi ve yumuşak bir et bulunur. Meyvenin içinde genellikle 5-6 adet büyük çekirdek bulunur. Meyve, genellikle sarımsı veya beyaz renkte olup, çok belirgin bir kokuya sahiptir.

1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kapalı alanlara sokulması yasak: Doğanın manganez kralı - 5


Durian, yüksek miktarda vitamin C, B vitaminleri (özellikle B6 ve folat), potasyum ve lif içerir. Aynı zamanda yüksek kalorili bir meyve olup, sağlıklı yağlar da içerir.

1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kapalı alanlara sokulması yasak: Doğanın manganez kralı - 6

Bu meyve Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede popülerdir.

UYKUSUZLUK SORUNUNA ÇÖZÜM OLABİLİR

Durian meyvesinin içinde triptofan adı verilen bir amino asit bulunur. Bu amino asit, melatonin ve serotonin salgılanmasını destekler. Doğal olarak uykunuzu düzene sokmanıza yardımcı olur. Sürekli uykusuzluk çekenler için ideal bir meyve olarak kabul edilir.

1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kapalı alanlara sokulması yasak: Doğanın manganez kralı - 7

VÜCUDUN DEMİR İHTİYACINI KARŞILAR

Healthline yazarlarına göre, manganez açısından zengin durian meyvesi güçlü bir antioksidandır. Vücudun ihtiyaç duyduğu 1 aylık demir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini bir günde desteklemeye yardımcı olur.

1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kapalı alanlara sokulması yasak: Doğanın manganez kralı - 8

KEMİK VE KASLARI GÜÇLENDİRİR

Kemik ve kas yapısını güçlendiren bir özelliğe sahip olan durian, vücudu güçlendirir ve hastalıklara karşı bağışıklık kazanmanıza yardımcı olur.

1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kapalı alanlara sokulması yasak: Doğanın manganez kralı - 9

Bir porsiyon durian meyvesi, vücudun ihtiyacı olan folik asidin %20’sini karşılayabilir. Folik asit, motor hareketlerini geliştirme konusunda etkili olduğu için, durian meyvesi tüketimi bu açıdan da faydalı olabilir.

1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kapalı alanlara sokulması yasak: Doğanın manganez kralı - 10

MANGANEZ ZENGİNİ

Manganez bakımından zengin olan durian meyvesi, bu sayede güçlü bir antioksidandır. Vücudun ihtiyacı olan demir ve kırmızı kan hücre üretimini destekler.

Eski çağlarda kabuğu kaynatılıp yaraları temizlemek için kullanılırdı. Şimdilerde ise kozmetik ürünlerin içine eklenir. Hücre yenilemesini sağladığından cildin parlaklığını artırır.

1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kapalı alanlara sokulması yasak: Doğanın manganez kralı - 11

KESKİN KOKUSU SEBEBİYLE KAPALI ALANLARA SOKULMASI YASAK

Durian meyvesinin kokusu oldukça keskindir ve bu nedenle kapalı alanlara sokulmasına izin verilmez. Bu yasak, özellikle toplu taşıma araçları ve oteller gibi alanlarda geçerlidir. Durian’ın kendine özgü kokusu, sevenlerini mest ederken, diğerlerine rahatsızlık verebilir.

1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kapalı alanlara sokulması yasak: Doğanın manganez kralı - 12

THY UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPMIŞTI

2023 yılının Mart ayında Durian meyvesi ilginç bir olaya daha karışmıştı. Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Barcelona seferini yapan uçağı, Durian meyvesinin kabin içerisine kötü koku vermesi üzerine İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü.

ÖNEMLİ! Herhangi bir sağlık probleminiz, kronik rahatsızlığınız, düzenli olarak kullandığınız ilaç ya da gebelik durumunuz söz konusuyla bu gibi meyveleri tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

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