1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kapalı alanlara sokulması yasak: Doğanın manganez kralı
Kendine özgü tadıyla ve lezzetiyle dikkat çeken tropikal bir meyve olan durian Güneydoğu Asya'da oldukça popüler. Türkiye'de çok sık tüketilmese de bu meyve vücut sağlığı için ciddi derece faydalı. Tatlı, tuzlu ve hafif acı karışımıyla benzersiz bir tadı olan durian meyvesinin faydalarını duyan pazarda ve markette aramaya başlıyor.
Halk arasında "meyvelerin pahalı kokarcası" olarak da bilinen Güneydoğu Asya’ya özgü olan durian meyvesi Türkiye'de çok sık tüketilmiyor. Ancak bu meyvenin vücuda faydaları saymakla bitmiyor.