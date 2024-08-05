1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kapalı alanlara sokulması yasak: Doğanın manganez kralı

Bu meyve Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede popülerdir.



UYKUSUZLUK SORUNUNA ÇÖZÜM OLABİLİR



Durian meyvesinin içinde triptofan adı verilen bir amino asit bulunur. Bu amino asit, melatonin ve serotonin salgılanmasını destekler. Doğal olarak uykunuzu düzene sokmanıza yardımcı olur. Sürekli uykusuzluk çekenler için ideal bir meyve olarak kabul edilir.