1 bardağı magnezyum deposu! Vücuda reset atıyor, enerjiyi tavan yaptırıyor
Yaz mevsimi geldiğinde aşırı sıcaklar ve nem vücudunuzun daha hızlı bir şekilde sıvı kaybı yaşamasına neden olur. Vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için her gün 8-10 bardak su içmeniz gerekir. Ancak hem vücudun su ihtiyacını karşılamak hem de enerji depolamak istiyorsanız bazı doğal içeceklerden de faydalanabilirsiniz. Evde bulunan bu malzemelerle hazırlayacağınız içecekler vücudun su dengesini korumanıza ve daha enerjik hissetmenize yardımcı olur.
Sıcak ve nemli koşullarda, vücudun susuz kalma riski genellikle yüksektir. Vücut bu tür hava koşullarında hızla elektrolit kaybeder ve sağlık komplikasyonlarından kaçınmak için seviyelerini yenilemek önemlidir.