1 bardağı magnezyum deposu! Vücuda reset atıyor, enerjiyi tavan yaptırıyor

MANGO SUYU

Çiğ mango ile yapılan bu içecek sıcak ve nemli koşulların neden olduğu susuzluktan hızlı bir şekilde kurtulma sağlayabilir.

Mango suyu, sıvı dengesini korumak için önemli olan potasyum ve sodyum gibi elektrolitler açısından zengindir. Ek olarak, mango suyu ayrıca vücudun detoksifikasyonuna ve zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.