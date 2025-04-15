1 bardağı mide bulantısına iyi geliyor: Sindirim sorunlarına yardımcı olabilir

Mide bulantısı yaşamak rahatsız edici olabilir, ancak rahatlamayı mutfağınızda bulabilirsiniz. Nane çayı, incirli smoothie, aloe vera suyu, zencefil çayı ve papatya çayı potansiyel olarak rahatlatıcı özellikler sunar. Karbonatlı içecekler mide basıncını azaltarak bazılarına rahatlama sağlayabilirken, diğerleri bunları daha da kötüleştirebilir.

1 bardağı mide bulantısına iyi geliyor: Sindirim sorunlarına yardımcı olabilir - 1

Mideniz onlarca nedenden dolayı rahatsız olabilir. Semptomlar genellikle hızla geçer ve nedenler genellikle ciddi değildir. Öte yandan, mide bulantısı yaşamak rahatsız edici olabilir. Rahatlama arıyorsanız, mutfağınızda bu doğal tedaviler zaten olabilir. Mide bulantısını yatıştırmaya yardımcı olabilecek bazı içecekler vardır. Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir:


SAĞLIK HABERLERİ

1 bardağı mide bulantısına iyi geliyor: Sindirim sorunlarına yardımcı olabilir - 2

NANE ÇAYI

Nane çayı, binlerce yıldır sindirim sorunlarını hafifletmek için kullanılmıştır. Nane çayının antibakteriyel, anti-inflamatuar, antioksidan, immünomodülatör ve anestezik özellikleri sindirim sorunlarına yardımcı olabilir. Yemek borunuzun rahatsız edici kas kasılmaları, nane çayı içerek hafifletilebilir.


1 bardağı mide bulantısına iyi geliyor: Sindirim sorunlarına yardımcı olabilir - 3

İNCİR SMOOTHİE'Sİ

İncirlerde bulunan müshiller kabızlığı gidermeye ve düzenli bağırsak hareketlerini desteklemeye yardımcı olabilir. İncirlerde bulunan bileşikler ayrıca hazımsızlığı gidermeye yardımcı olabilir. 2 parça ıslatılmış inciri 2 bardak suyla karıştırarak yapılan bir smoothie tüketilebilir. Bu mideyi rahatlatabilir ve kabızlığı giderebilir. Ancak incirlerin müshil özellikleri nedeniyle, ishalden muzdarip olan kişiler incir yemekten kaçınmalıdır.


1 bardağı mide bulantısına iyi geliyor: Sindirim sorunlarına yardımcı olabilir - 4

ALOE VERA SUYU

Bu avantajları destekleyecek yeterli veri olmamasına ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, aloe vera kolit ve irritabl bağırsak sendromunun semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Mide ekşimesi, gaz ve geğirme, mide bulantısı ve kusma, asit ve yiyecek geri tepmesi gibi semptomlarının hepsi aloe vera suyu tüketilerek hafifletilebilir.


1 bardağı mide bulantısına iyi geliyor: Sindirim sorunlarına yardımcı olabilir - 5

ZENCEFİL ÇAYI

İltihap önleyici özellikleri nedeniyle zencefil, guruldayan mideyi sakinleştirmeye yardımcı olabilir. Sorunlu yiyecekleri mideden daha hızlı geçirmek için, mide kasılmalarını hızlandırabilen maddeler de içerir. Çay gibi içeceklere eklenebilir veya çiğneme veya takviye olarak alınabilir.


1 bardağı mide bulantısına iyi geliyor: Sindirim sorunlarına yardımcı olabilir - 6

PAPATYA ÇAYI

Mide bulantısının verdiği rahatsızlık bir fincan papatya çayı ile azaltılabilir. 2023 tarihli bir araştırmaya göre papatya yağları iltihap giderici özelliklere sahiptir. Bu özellikler sayesinde mide kaslarınız gevşeyebilir ve kramp ve spazmların verdiği rahatsızlığı azaltabilir.


1 bardağı mide bulantısına iyi geliyor: Sindirim sorunlarına yardımcı olabilir - 7

GAZLI İÇECEKLER

Geğirmeyi ve mide basıncını serbest bırakmayı kolaylaştırdıkları için bazı insanlar gazlı içeceklerdeki kabarcıkların mide bulantısını yatıştırmaya yardımcı olduğunu düşünür. Diğerleri için asitlik ve gaz durumu daha da kötüleştirebilir. Sizi nasıl etkileyeceğinden emin değilseniz bu içecekleri yavaşça ve dikkatlice için.

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