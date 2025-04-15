1 bardağı mide bulantısına iyi geliyor: Sindirim sorunlarına yardımcı olabilir
Mide bulantısı yaşamak rahatsız edici olabilir, ancak rahatlamayı mutfağınızda bulabilirsiniz. Nane çayı, incirli smoothie, aloe vera suyu, zencefil çayı ve papatya çayı potansiyel olarak rahatlatıcı özellikler sunar. Karbonatlı içecekler mide basıncını azaltarak bazılarına rahatlama sağlayabilirken, diğerleri bunları daha da kötüleştirebilir.
Mideniz onlarca nedenden dolayı rahatsız olabilir. Semptomlar genellikle hızla geçer ve nedenler genellikle ciddi değildir. Öte yandan, mide bulantısı yaşamak rahatsız edici olabilir. Rahatlama arıyorsanız, mutfağınızda bu doğal tedaviler zaten olabilir. Mide bulantısını yatıştırmaya yardımcı olabilecek bazı içecekler vardır. Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir: