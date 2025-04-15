1 bardağı mide bulantısına iyi geliyor: Sindirim sorunlarına yardımcı olabilir

GAZLI İÇECEKLER

Geğirmeyi ve mide basıncını serbest bırakmayı kolaylaştırdıkları için bazı insanlar gazlı içeceklerdeki kabarcıkların mide bulantısını yatıştırmaya yardımcı olduğunu düşünür. Diğerleri için asitlik ve gaz durumu daha da kötüleştirebilir. Sizi nasıl etkileyeceğinden emin değilseniz bu içecekleri yavaşça ve dikkatlice için.