1 bardak içen yaşlanmıyor: Gençliğin sırrı onda saklıymış

Kahve sıklıkla ve severek tüketilen içeceklerden biri. Yeni bir çalışmada kahve tüketiminin daha yavaş yüz yaşlanmasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Kahvenin içindeki antioksidanlar cilt elastikiyetini ve nemini iyileştirebilir, kırışıklıkları ve diğer yaşlanma belirtilerini geciktirebilir.

1 bardak içen yaşlanmıyor: Gençliğin sırrı onda saklıymış - 1

Kahveyle ilgili yapılan bir araştırmada ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Journal of Cosmetic Dermatology dergisinde yayınlanan çalışmada, 16.000'den fazla Avrupalının tükettiği dört içecek karşılaştırıldı. Kahvenin yavaş yaşlanmayla bir ilgisi olduğu bulundu.

SAĞLIK HABERLERİ

1 bardak içen yaşlanmıyor: Gençliğin sırrı onda saklıymış - 2

Araştırmacılar, kahvenin antioksidan özelliklerinin oksidatif stres ve inflamasyonla savaşabileceğini söylüyor. Kavrulmuş kahvedeki polifenoller cilt elastikiyetini ve nemini iyileştirebilir, kırışıklıkları ve diğer yaşlanma belirtilerini geciktirebilir.

1 bardak içen yaşlanmıyor: Gençliğin sırrı onda saklıymış - 3

Polifenollerin ısıya duyarlı olması nedeniyle kavrulmuş kahvenin türünün de önemli olduğunu söyledi .

Daha açık kavrulmuş kahveler, koyu kavrulmuş kahvelerden daha güçlüdür çünkü kavurma sırasında yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalmak polifenolleri yok edebilir. Espresso daha yoğundur ve polifenol içeriği açısından daha faydalı olabilir.

1 bardak içen yaşlanmıyor: Gençliğin sırrı onda saklıymış - 4

Çay da polifenoller içerir. Bu çalışma çay tüketimi ile gecikmiş yüz yaşlanması arasında güçlü bir bağlantı bulamamış olsa da, diğer çalışmalar yeşil çayın UV maruziyetinden kaynaklanan fotoyaşlanmayı önleyebileceğini ve cilt iltihabını azaltabileceğini göstermiştir.

1 bardak içen yaşlanmıyor: Gençliğin sırrı onda saklıymış - 5

CİLT BAKIMINDA KAHVE TELVESİ KULLANMANIN ŞAŞIRTICI FAYDALARI

İçeceğin sağlık yararlarından yararlanmak için ölçülülük ve tutarlılık çok önemlidir. Uzmanlar, iki ila üç adet 8 fincan kahvenin yaşlanma karşıtı faydaların tamamını elde etmek için yeterli olduğunu söyledi.

1 bardak içen yaşlanmıyor: Gençliğin sırrı onda saklıymış - 6

Ancak aşırı kahve tüketiminin pamukçuk, uyku bozukluğu ve diğer hoş olmayan semptomlara neden olabilir.

1 bardak içen yaşlanmıyor: Gençliğin sırrı onda saklıymış - 7

Kahveyi orta düzeyde içmek en iyisi olabilir ancak antioksidanlar ve diğer iltihap giderici bileşikler vücutta birikebileceğinden bunu günlük bir alışkanlık haline getirin.

1 bardak içen yaşlanmıyor: Gençliğin sırrı onda saklıymış - 8

Kahvenizin yaşlanma karşıtı faydalarından maksimum düzeyde yararlanmak istiyorsanız, içine krema ve şeker eklemeniz önerilmez. Şeker, şekerin kolajene ve ciltteki diğer yapısal malzemelere bağlanmasının etkisi olan glikasyona katkıda bulunabilir.

1 bardak içen yaşlanmıyor: Gençliğin sırrı onda saklıymış - 9

Kahvenize süt ekliyorsanız yağsız süt yerine tam yağlı süt kullanmalısınız çünkü yağsız sütün glisemik indeksi daha yüksektir ve bu da kan şekeri seviyelerinde ani artışa neden olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER