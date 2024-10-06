1 bardak içen yaşlanmıyor: Gençliğin sırrı onda saklıymış

Polifenollerin ısıya duyarlı olması nedeniyle kavrulmuş kahvenin türünün de önemli olduğunu söyledi .

Daha açık kavrulmuş kahveler, koyu kavrulmuş kahvelerden daha güçlüdür çünkü kavurma sırasında yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalmak polifenolleri yok edebilir. Espresso daha yoğundur ve polifenol içeriği açısından daha faydalı olabilir.