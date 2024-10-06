1 bardak içen yaşlanmıyor: Gençliğin sırrı onda saklıymış
Kahve sıklıkla ve severek tüketilen içeceklerden biri. Yeni bir çalışmada kahve tüketiminin daha yavaş yüz yaşlanmasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Kahvenin içindeki antioksidanlar cilt elastikiyetini ve nemini iyileştirebilir, kırışıklıkları ve diğer yaşlanma belirtilerini geciktirebilir.
Kahveyle ilgili yapılan bir araştırmada ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Journal of Cosmetic Dermatology dergisinde yayınlanan çalışmada, 16.000'den fazla Avrupalının tükettiği dört içecek karşılaştırıldı. Kahvenin yavaş yaşlanmayla bir ilgisi olduğu bulundu.