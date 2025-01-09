1 bardak süt içmenin mucize faydası: Kalın bağırsak kanserini yüzde 17 azaltıyor
Bağırsak kanseri en yaygın kanserlerden biridir ve kolon ve rektum dahil olmak üzere kalın bağırsağın herhangi bir yerinde bulunabilir. Oxford Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı yeni bir çalışmada bir bardak sütün kalın bağırsak kanseri riskini yüzde 17 oranında azaltabileceği açıklandı.
Oxford Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı bir araştırmaya göre, her gün büyük bir bardak süt içmek bağırsak kanseri riskini %17 oranında azaltabilir.