1 bardak süt içmenin mucize faydası: Kalın bağırsak kanserini yüzde 17 azaltıyor

BAĞIRSAK KANSERİ NEDİR?

Bağırsak kanseri en yaygın kanserlerden biridir ve kolon ve rektum dahil olmak üzere kalın bağırsağın herhangi bir yerinde bulunabilir. Bağırsak kanserinin belirtileri arasında dışkınızda yumuşak dışkı, normalden farklı ishal veya kabızlık, normalden daha sık veya daha az tuvalete gitme ihtiyacı, dışkıda kırmızı veya siyah görünebilen kan, alttan kanama, sık sık dışkılama isteği, karın ağrısı, karında yumru, şişkinlik, çabalamadan kilo verme ve sebepsiz yere çok yorgun hissetme gibi değişiklikler olabilir.