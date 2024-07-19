1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor

Besin değeri yüksek olan süt, genellikle sığır, koyun, keçi gibi hayvanlardan elde edilir. İnsanlar için süt, önemli bir besin kaynağıdır ve içerdiği protein, kalsiyum, B vitaminleri ve diğer mineraller ile vitaminler ile sağlık için faydalıdır. Sütün besin değerini artırmanın ve faydasını 2 katına çıkarmanın basit yöntemleri de var.

1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 1

Çok uzun zamandır süt, yüksek kalsiyum ve vitamin içeriği nedeniyle sağlığına dikkat edenlerin vazgeçilmez içeceklerinden biri olmuştur.

SAĞLIK HABERLERİ

1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 2

Ancak, birkaç temel bileşen eklenerek besinsel avantajları daha da artırılabilir.

1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 3

Bu bileşenler lezzeti iyileştirir ve bir ton sağlık avantajı sunar. Bu 6 bileşen, sağlık avantajlarını artırmak için süte eklenebilir.

1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 4

ZERDEÇAL

Altın süt olarak da bilinen zerdeçal sütü, sayısız sağlık faydası nedeniyle popülerlik kazanmıştır. Zerdeçal, anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleriyle bilinen bir bileşik olan kurkumin içerir.

Journal of Medicinal Food'da yayınlanan bir araştırma, kurkuminin artrit gibi rahatsızlıklarda iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur.

1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 5

Zerdeçal sütü hazırlamak için:

  • Bir fincan sütü ısıtın.
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin.
  • İyice karıştırın ve ılık için.
  • Bu rahatlatıcı içecek, bağışıklığı güçlendirmek ve genel sağlığı iyileştirmek için mükemmeldir.
1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 6

ZENCEFİL

Süte zencefil eklemek sindirime yardımcı olabilir ve mide bulantısını azaltabilir. Zencefil, iltihap giderici ve antioksidan etkileriyle bilinir.

Fitoterapi Araştırması'ndaki bir çalışma, zencefilin hazımsızlık ve mide bulantısı semptomlarını etkili bir şekilde azaltabileceğini göstermiştir.

1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 7

Zencefil sütü yapmak için:

  • Bir fincan sütü ısıtın.
  • Bir çay kaşığı rendelenmiş zencefil veya zencefil tozu ekleyin.
  • Karıştırın ve içmeden önce birkaç dakika demlenmesini bekleyin.
  • Zencefil sütü, ısıtıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleri nedeniyle özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsiminde faydalıdır.
1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 8

BAL

Bal, antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip doğal bir tatlandırıcıdır. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine'de yayınlanan araştırma, balın boğaz ağrısını yatıştırmaya ve doğal bir öksürük kesici görevi görebileceğini göstermektedir.

1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 9

Nefis bir bal sütü için:

  • Bir fincan sütü ısıtın.
  • Eriyene kadar bir ila iki tatlı kaşığı balı karıştırın.
  • Bu kombinasyon sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda yatmadan önce tüketildiğinde dinlendirici bir uykuyu desteklemeye de yardımcı olur.
1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 10

TARÇIN

Tarçın, normal bir bardak sütümüzü sağlık açısından faydalarla dolu bir kupaya dönüştürebilen bir diğer baharattır. Kan şekeri seviyelerini düşürdüğü ve güçlü antioksidan özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir.

Journal of Diabetes Science and Technology'de yayınlanan bir çalışma, tarçının insülin duyarlılığını iyileştirme potansiyelini vurgulamıştır.

1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 11

Tarçınlı süt yapmak için:

  • Bir bardak sütü ısıtın.
  • Bir tutam tarçın tozu veya küçük bir tarçın çubuğu ekleyin.
  • İyice karıştırın ve tadını çıkarın.
  • Tarçınlı süt, özellikle diyabetle mücadele eden veya kan şekeri seviyelerini stabil tutmaya çalışanlar için faydalıdır.
1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 12

SAFRAN

Safran yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Ruh halini iyileştirici özellikleriyle bilinir ve depresyon semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

The Journal of Ethnopharmacology'de yayınlanan bir araştırmaya göre safranın bazı geleneksel ilaçlarınkine benzer antidepresan etkileri vardır. 

1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 13

Safranlı süt hazırlamak için:

  • Bir fincan sütü ısıtın.
  • Birkaç tutam safran ekleyin ve birkaç dakika demlenmesini bekleyin.
  • Karıştırın ve için.
  • Safranlı süt sadece enfes bir tada sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda ruh halini iyileştirmeye ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur.
1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 14

BADEM

Bademler sağlıklı yağlar, lif ve proteinle doludur ve bu da onları süte mükemmel bir katkı yapar.

1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 15

Ayrıca cilt sağlığı için iyi olan E vitamini açısından da zengindir.

1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 16

Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, badem tüketiminin kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini buldu.

1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor - 17

Badem sütü yapmak için:

  • Bir avuç ıslatılmış bademi bir fincan sütle karıştırın.
  • İsterseniz karışımı süzün veya olduğu gibi tüketin.
  • Badem sütü, temel besin maddelerinin iyi bir dengesini sağlayan ve sağlıklı bir kalbi korumaya yardımcı olan besleyici bir içecektir.
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