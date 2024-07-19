1 bardak sütün içine 1 kaşık ekleyince organları temizliyor! Doğal iltihap çözücü, güçlü bir antioksidana dönüşüyor

ZERDEÇAL

Altın süt olarak da bilinen zerdeçal sütü, sayısız sağlık faydası nedeniyle popülerlik kazanmıştır. Zerdeçal, anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleriyle bilinen bir bileşik olan kurkumin içerir.

Journal of Medicinal Food'da yayınlanan bir araştırma, kurkuminin artrit gibi rahatsızlıklarda iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur.